Με ελληνοτουρκικά και «πολυσυλλεκτικό» αέρα η Καρυστιανού: Η νέα παρέμβαση και η κινητικότητα γύρω από το υπό σύσταση κόμμα της
Η αναφορά στα Ίμια και οι αιχμές για «επικίνδυνη κλιμάκωση», την ώρα που συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος
Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με επίκεντρο την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε με νέα ανάρτησή της προχθες η Μαρία Καρυστιανού και ενώ εντείνονται οι προετοιμασίες του κόμματός της, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αν και σιγή ασυρμάτου επικρατεί αναφορικά με το οργανωτικό σκέλος του νέου κόμματος, ωστόσο, ανακοινώσεις αναμένονται σε ένα πρώτο επίπεδο το επόμενο διάστημα, όπως έχει, άλλωστε, δηλώσει η στενή συνεργάτιδα της κυρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία.
Εξάλλου, «ο αγώνας μου είναι πολιτικός, είμαι πολίτης και θα μιλάω για τα δικαιώματα μου, ο κόσμος πιστεύω ότι έχει αφυπνιστεί και χαίρομαι που βλέπω πολλούς ανθρώπους δίπλα μου να κάνουν το ίδιο», τόνισε η κυρία Καρυστιανού σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε στο λογαριασμό στο Χ «η εξουσία στους πολίτες», την στιγμή που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το υπό δημιουργία κόμμα να χαρακτηρίζεται από πολυσυλλεκτικό αέρα.
Η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού:
Συγκεκριμένα, στη χθεσινή δημοσκόπηση της ALCO καταγράφεται πολυσυλλεκτική συμπάθεια απέναντι στο «κόμμα Καρυστιανού», κυρίως μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, από τη μία πλευρά και του Κινήματος Δημοκρατίας και της Πλεύσης από την άλλη. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ η συμπάθεια για το κόμμα Καρυστιανού είναι στο 15% και στο ΚΚΕ 16%.
Εν τω μεταξύ, επιμένοντας στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, η Μαρία Καρυστιανού εστίασε για δεύτερη φορά προχθες στην προσεχή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο των Ιμίων. Αφού επισημάνει ότι η επέτειος είναι «σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα», η κυρία Καρυστιανού αναφέρεται στην Τουρκία η οποία, όπως γράφει «διολισθαίνει επικίνδυνα σε κλιμάκωση υψηλής επικινδυνότητας».
