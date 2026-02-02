Νέα ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: Ο πρωθυπουργός να ενημερώσει για τη συνάντηση με Ερντογάν

Η Τουρκία «διολισθαίνει επικίνδυνα σε κλιμάκωση υψηλής επικινδυνότητας», αναφέρει μεταξύ άλλων





Σε ανάρτηση σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.Αφού επισημάνει ότι η επέτειος είναι «σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα», αναφέρεται στην Τουρκία η οποία, όπως γράφει «διολισθαίνει επικίνδυνα σε κλιμάκωση υψηλής επικινδυνότητας».Τέλος, αναφέρεται και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και καλεί τον πρωθυπουργό «να ενημερώσει τους Έλληνες Πολίτες, για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνάντησης».Αναλυτικά η ανάρτηση έχει ως εξής:Στον απόηχο της θλιβερής επετείου των Ιμίων που είναι σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα.Η ίδια η ιστορία μας διδάσκει το επαπειλούμενο κόστος από τις απειλές πολέμου σε βάρος της χώρας.Παρά ταύτα η αδράνεια, αλλά και η κρυφή ατζέντα της Κυβέρνησης, προάγουν αργά και σταδιακά: α) τη μη κατανόηση και ενάσκηση των έννομων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και β) τον υποχωρητικό διάλογο και την διαπραγμάτευση της διαχρονικά απειλούμενης εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας του ελληνισμού.Όταν ο ίδιος ο ΠΘ της Ελλάδας προεξοφλεί από το 2023 στην Τουρκία ότι: «Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου, μπορεί ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης».Όταν είναι σε ισχύ εισβολή και κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απειλή πολέμου (casus belli) της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, Τουρκολυβικό μνημόνιο και Γαλάζια πατρίδα.Απόρροια αυτής της αδράνειας και συγκαταβατικότητας της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η Τουρκία, πέρα από πλείστες διαχρονικές προκλήσεις, να προχωρά σε νομικές και πολιτικές αξιώσεις στο Αιγαίο, να διολισθαίνει επικίνδυνα σε κλιμάκωση υψηλής

επικινδυνότητας και συγκεκριμένα:



1. Να αναβαθμίζει μονομερώς τις απειλές της στη πλήττουσα τα δικαιώματα μας NAVTEX 0880/25, κατονομάζοντας ονομαστικά 23 ελληνικά νησιά (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου) ως «υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης», δηλώνοντας ότι «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών»!



2. Να εκφράζει πολιτική ρητορική κλιμάκωσης για «τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο», απαιτώντας όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτή τη ζώνη να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.



3. Να αυξάνει την ένταση έμπρακτα με έκδοση παράνομης NAVTEX 0060/26 σε περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο μισό Αιγαίο για επ’αόριστο μελλοντική περίοδο, αλλά και να αμφισβητεί το δικαίωμα και την δυνατότητα νόμιμης άμυνας επί της απειλούμενης κυριαρχίας της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας τα νησιά του Αιγαίου αυθαίρετα “γκρίζα & αποστρατικοποιημένα”!



4. Να προκαλεί με παρουσία πολεμικών πλοίων σε περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων.



5. Να επαναφέρει παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη του εθνικού εναέριου χώρου.



6. Να πραγματοποιεί έως 3000 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων σε ένα έτος!



​Όταν η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα-, προβλέπεται να συμπεριλαμβάνει οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών & δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



Παράλληλα, όταν ευθέως αμφισβητείται η εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας και παραταύτα η ελίτ των πολιτικών ηγετών και διπλωματών, ημετέρων και συμμάχων, αυτών της υποτιθέμενης αμυντικής στρατηγικής συνεργασίας & συνδρομής, "αγρόν ηγόρασαν".



Τότε η επικείμενη επίσκεψη του ΠΘ στην Άγκυρα, με οδηγίες και αγγελίες προς ναυτιλομένους, αθέμιτης NAVTEX στο μισό Αιγαίο, με την υπάρχουσα κλιμάκωση της Τουρκίας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται όχι μόνο σαν μια ακόμη ντροπιαστική υποχώρηση, όχι μόνο σαν μια δραματική υπονόμευση της διαπραγματευτικής θέσης της Ελλάδας, αλλά σαν μια ιστορικά ντροπιαστική “τεμενάδα”, σαν αυτή στις Πρέσπες, μια επίσκεψη για την πιθανότατα “ύστατη τεμενάδα” πριν από την ανακοίνωση ανεπίτρεπτων παραχωρήσεων στις “Πρέσπες του Αιγαίου”.



Για αυτό και καλώ για δεύτερη φορά τον κ. Μητσοτάκη να ενημερώσει τους Έλληνες Πολίτες, για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, και τις θέσεις της Κυβέρνησης του επ’ αυτών, και βέβαια καλώ τα ΜΜΕ να ανταποκριθούν στον αληθινό ρόλο τους και να παρέχουν ενημέρωση για αυτά τα μείζονος εθνικής σημασίας θέματα που απειλούν ευθέως τη χώρα και τα εθνικά συμφέροντα.