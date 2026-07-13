Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2» κρύβοντας τα στελέχη του

Αυστηρό μήνυμα προς όσους επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με απειλές και πρακτικές βίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η Σέβη Βολουδάκη