Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2» κρύβοντας τα στελέχη του
Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2» κρύβοντας τα στελέχη του
Αυστηρό μήνυμα προς όσους επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με απειλές και πρακτικές βίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η Σέβη Βολουδάκη
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί «εθνικής ήττας» στο ζήτημα των F-35 εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει «το μαύρο άσπρο» και να ξαναγράψει την ιστορία της περιόδου διακυβέρνησής του.
«Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός τού να παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέβαλε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις σημερινές εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα.
«Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35. Δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16», σημείωσε. Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική «η Ελλάδα έχει να θυμάται μία γραβάτα», αναφερόμενος στο δώρο που είχε λάβει από τον τότε πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.
«Η Ελλάδα έχει να θυμάται, σε επίπεδο επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική, μία γραβάτα. Τη γραβάτα-δώρο από τον κύριο Ζάεφ. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι οι σημερινές επιτυχίες της χώρας στην εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε να διαγραφούν από μία νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού.
«Τίποτα από όλα αυτά δεν θυμάμαι, ούτε καν στη φαντασία κάποιων, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται τίποτα από όλα αυτά. Η ίδια η ιστορία έχει μιλήσει. Δεν θα την ξαναγράψει, επειδή αποφάσισε να αλλάξει το όνομα στο κόμμα του», υπογράμμισε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που στηρίζουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη, μέλη ή πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κρατήσει μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη της πρώτης γραμμής, ώστε η νέα προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό.
«Ο κύριος Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τα έκρυψε. Τα έστειλε στον εξώστη και, στη συνέχεια, εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό», ανέφερε.
«Αυτό το διαφορετικό, όμως, το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πάει να δημιουργήσει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.
«Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι.
Όπως είπε, η δέσμευση αυτή αφορά πρωτίστως τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, αλλά αποτελεί και φόρο τιμής στη μνήμη τους. «Η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης, ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων», σημείωσε.
«Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός τού να παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέβαλε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις σημερινές εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα.
«Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35. Δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16», σημείωσε. Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική «η Ελλάδα έχει να θυμάται μία γραβάτα», αναφερόμενος στο δώρο που είχε λάβει από τον τότε πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.
«Η Ελλάδα έχει να θυμάται, σε επίπεδο επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική, μία γραβάτα. Τη γραβάτα-δώρο από τον κύριο Ζάεφ. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι οι σημερινές επιτυχίες της χώρας στην εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε να διαγραφούν από μία νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού.
«Τίποτα από όλα αυτά δεν θυμάμαι, ούτε καν στη φαντασία κάποιων, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται τίποτα από όλα αυτά. Η ίδια η ιστορία έχει μιλήσει. Δεν θα την ξαναγράψει, επειδή αποφάσισε να αλλάξει το όνομα στο κόμμα του», υπογράμμισε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που στηρίζουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη, μέλη ή πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Πάει να δημιουργήσει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2»
Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κρατήσει μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη της πρώτης γραμμής, ώστε η νέα προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό.
«Ο κύριος Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τα έκρυψε. Τα έστειλε στον εξώστη και, στη συνέχεια, εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό», ανέφερε.
«Αυτό το διαφορετικό, όμως, το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πάει να δημιουργήσει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.
Ο Μαρινάκης για την επίθεση στη Σέβη ΒολουδάκηΑυστηρό μήνυμα προς όσους επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με απειλές και πρακτικές βίας έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σέβη Βολουδάκη. «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών και βίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι κινούνται έξω από τα όρια της νομιμότητας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
«Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι.
Όπως είπε, η δέσμευση αυτή αφορά πρωτίστως τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, αλλά αποτελεί και φόρο τιμής στη μνήμη τους. «Η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης, ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων», σημείωσε.
Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής ή δικαιολογίας. «Απέναντι στην τρομοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, για ανοχή. Απαιτεί από όλους μας μία κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία», υπογράμμισε.
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