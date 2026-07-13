«Ξέρετε τον είχα καθηγητή»: Με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη ξεκίνησε η επίσκεψη του Τσίπρα στη Λέσβο
«Ξέρετε τον είχα καθηγητή»: Με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη ξεκίνησε η επίσκεψη του Τσίπρα στη Λέσβο
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέφθηκε τη Λέσβο, συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου
Με τη φράση «Ξέρετε, τον είχα καθηγητή» εισήλθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο γραφείο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο.
Υποδεχόμενος τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μουτζούρης τον προσφώνησε ως «φοιτητή του», θυμίζοντας ότι στο παρελθόν δίδασκε στο Πολυτεχνείο, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ήταν φοιτητής.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν στην αίθουσα μπήκε και ο Κώστας Τούμπουρος, ο περιφερειάρχης σχολίασε χαμογελώντας: «Α, κι άλλος φοιτητής μου», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους και δίνοντας έναν πιο χαλαρό τόνο πριν από τη συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τη Λέσβο και το Βόρειο Αιγαίο.
Παράλληλα έκανε λόγο για μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση των υποδομών.
Όπως είπε, επρόκειτο για μια καινοτόμο πολιτική που σχεδίασε και προώθησε ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τους νησιώτες και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πολυετείς καθυστερήσεις στις πληρωμές του μέτρου υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά του και επιβαρύνουν οικονομικά κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με κυρίαρχο ζήτημα τις συνέπειες της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Οι κτηνοτρόφοι έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας ταχύτερες αποζημιώσεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας.
Υποδεχόμενος τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μουτζούρης τον προσφώνησε ως «φοιτητή του», θυμίζοντας ότι στο παρελθόν δίδασκε στο Πολυτεχνείο, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ήταν φοιτητής.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν στην αίθουσα μπήκε και ο Κώστας Τούμπουρος, ο περιφερειάρχης σχολίασε χαμογελώντας: «Α, κι άλλος φοιτητής μου», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους και δίνοντας έναν πιο χαλαρό τόνο πριν από τη συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τη Λέσβο και το Βόρειο Αιγαίο.
Αναφορές στα έργα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑΚατά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε έργα πολιτισμού και υποδομών που, όπως είπε, σχεδιάστηκαν ή δρομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αναστήλωση του Βαλιντέ Τζαμί στη Μυτιλήνη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα που ξεκίνησαν εκείνη την περίοδο.
Παράλληλα έκανε λόγο για μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση των υποδομών.
Αιχμές για το μεταφορικό ισοδύναμοΟ πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις για τη νησιωτική Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως είπε, επρόκειτο για μια καινοτόμο πολιτική που σχεδίασε και προώθησε ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τους νησιώτες και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πολυετείς καθυστερήσεις στις πληρωμές του μέτρου υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά του και επιβαρύνουν οικονομικά κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών.
Συνάντηση με τους κτηνοτρόφουςΑμέσως μετά τη συνάντηση με τον περιφερειάρχη, ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στη Δυτική Λέσβο, όπου είχε συνάντηση με κτηνοτρόφους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θωμάς Μόσχος.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με κυρίαρχο ζήτημα τις συνέπειες της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Οι κτηνοτρόφοι έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας ταχύτερες αποζημιώσεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας.
Το βράδυ ανοιχτή εκδήλωση στη ΜυτιλήνηΗ επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Λέσβο ολοκληρώνεται το βράδυ με ανοιχτή εκδήλωση στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής πρωτοβουλίας «Τώρα Μιλάμε».
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