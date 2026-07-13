«Ξέρετε τον είχα καθηγητή»: Με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη ξεκίνησε η επίσκεψη του Τσίπρα στη Λέσβο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέφθηκε τη Λέσβο, συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου