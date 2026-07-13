Ρωμανός: Όσο η ΝΔ ενισχύει σταθερά τα ποσοστά της, ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτυγχάνεται
Ρωμανός: Όσο η ΝΔ ενισχύει σταθερά τα ποσοστά της, ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτυγχάνεται
«Το ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η καλύτερη απάντηση στο αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», είπε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού
Για τα ποσοστά της ΝΔ στην τελευταία δημοσκόπηση, τον στόχο της αυτοδυναμίας, καθώς και για την οικονομία και το πρόβλημα της ακρίβειας μίλησε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.
Σχολιάζοντας τη νέα δημοσκόπηση της GPO ο Νίκος Ρωμανός είπε στον ΣΚΑΪ: «Βλέπω μια σταθερή εικόνα και μάλιστα βελτιωμένη σε σύγκριση με τις αρχές Ιουνίου. Παρά τις ανακατατάξεις και τα νέα κόμματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της και μάλιστα ενισχύεται σταθερά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτυγχάνεται με το να αυξάνεις σταθερά τα ποσοστά σου. Όσο αυξάνεις τα ποσοστά σου τόσο πλησιάζεις τον στόχο αυτόν. Και για να τα αυξάνεις σταθερά τα ποσοστά σου πρέπει να συνεχίζεις τη δουλειά η οποία γίνεται. Και η δουλειά αυτή αποτυπώνεται με μια σειρά θετικών ειδήσεων, που είναι, πλέον, πολλές μέσα στη βδομάδα, κάθε εβδομάδα. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις θετικές ειδήσεις των μειώσεων για βενζίνη και diesel. Την κατάργηση της παρακράτησης για τις συντάξεις χηρείας. Τα 150 ευρώ ανά παιδί. Το νέο τρένο που ήρθε. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται και όσο συνεχίζουμε να δουλεύουμε έτσι, τόσο η δημοσκοπική εικόνα θα βελτιώνεται μειώνοντας την απόσταση από την αυτοδυναμία».
Ο κ. Ρωμανός διευκρίνισε πως αυτή η δημοσκόπηση δεν έχει αποτυπώσει τις θετικές εξελίξεις στο κομμάτι της καταπολέμησης τρομοκρατίας, τις πολύ σημαντικές, ιστορικές συλλήψεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
Για το θέμα της ακρίβειας ο Νίκος Ρωμανός επισήμανε: «Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συμφωνία με τα supermarket ώστε να υπάρξουν μειώσεις σε 500 είδη από τον Σεπτέμβριο, είχαμε επίσης την παρουσίαση μιας νέας πλατφόρμας που μπορεί να μη λύνει το πρόβλημα από μόνη της αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα μια σειρά μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων ανακοινώνονται ή υλοποιούνται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση πια.
Υπάρχει ρεαλιστική αντιπρόταση κοστολογημένη, που να την έχουν δουλέψει, που να μην την έχουν πάρει πίσω άλλες χώρες όπου εφαρμόστηκε, και να μας λένε συγκεκριμένα από που θα την χρηματοδοτήσουν; Άρα, όποιος λέει ότι θα βρει κάποια επιπλέον δισεκατομμύρια, να μας πει πού θα τα βρει, να μας πει τη σχέση κόστους οφέλους μεταξύ αυτών που προτείνει και αυτών που κάνουμε εμείς. Στο κλίμα του rebranding που προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα Τσίπρα θα βοηθούσε να μη μηδενίζουν, να παραδέχονται τα θετικά και να αντιπροτείνουν με σχέδιο και ρεαλισμό. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα στο παρελθόν. Όσο για τους πανηγυρισμούς για το 16%, είναι λιγότερο και από το χειρότερο ποσοστό που πήρε ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές του 2023 και αποχώρησε λέγοντας ότι οφείλει να δώσει τόπο στους νέους, που οι νέοι ήταν ο Κασσελάκης που τον έφαγε αφού πρώτα τον επέβαλε, κατέστρεψε το κόμμα του για να κάνει ο ίδιος κόμμα κοκ. Να βλέπουμε, λοιπόν, τη μεγάλη εικόνα και να μην ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο σήμερα».
Τέλος, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού για τα οικονομικά υπογράμμισε: «Το βασικό είναι πώς θα παράγεις οικονομική δραστηριότητα, πώς θα μεγαλώσεις την πίτα. Είχαμε μια επίδοση ρεκόρ τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Είναι η καλύτερη απάντηση στο αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στο αν μεγαλώνουμε την πίτα και αν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Κανείς άλλος δεν συζητάει και δεν έχει προτάσεις για αυτά».
Σχολιάζοντας τη νέα δημοσκόπηση της GPO ο Νίκος Ρωμανός είπε στον ΣΚΑΪ: «Βλέπω μια σταθερή εικόνα και μάλιστα βελτιωμένη σε σύγκριση με τις αρχές Ιουνίου. Παρά τις ανακατατάξεις και τα νέα κόμματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της και μάλιστα ενισχύεται σταθερά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτυγχάνεται με το να αυξάνεις σταθερά τα ποσοστά σου. Όσο αυξάνεις τα ποσοστά σου τόσο πλησιάζεις τον στόχο αυτόν. Και για να τα αυξάνεις σταθερά τα ποσοστά σου πρέπει να συνεχίζεις τη δουλειά η οποία γίνεται. Και η δουλειά αυτή αποτυπώνεται με μια σειρά θετικών ειδήσεων, που είναι, πλέον, πολλές μέσα στη βδομάδα, κάθε εβδομάδα. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις θετικές ειδήσεις των μειώσεων για βενζίνη και diesel. Την κατάργηση της παρακράτησης για τις συντάξεις χηρείας. Τα 150 ευρώ ανά παιδί. Το νέο τρένο που ήρθε. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται και όσο συνεχίζουμε να δουλεύουμε έτσι, τόσο η δημοσκοπική εικόνα θα βελτιώνεται μειώνοντας την απόσταση από την αυτοδυναμία».
Ο κ. Ρωμανός διευκρίνισε πως αυτή η δημοσκόπηση δεν έχει αποτυπώσει τις θετικές εξελίξεις στο κομμάτι της καταπολέμησης τρομοκρατίας, τις πολύ σημαντικές, ιστορικές συλλήψεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
Για το θέμα της ακρίβειας ο Νίκος Ρωμανός επισήμανε: «Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συμφωνία με τα supermarket ώστε να υπάρξουν μειώσεις σε 500 είδη από τον Σεπτέμβριο, είχαμε επίσης την παρουσίαση μιας νέας πλατφόρμας που μπορεί να μη λύνει το πρόβλημα από μόνη της αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα μια σειρά μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων ανακοινώνονται ή υλοποιούνται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση πια.
Υπάρχει ρεαλιστική αντιπρόταση κοστολογημένη, που να την έχουν δουλέψει, που να μην την έχουν πάρει πίσω άλλες χώρες όπου εφαρμόστηκε, και να μας λένε συγκεκριμένα από που θα την χρηματοδοτήσουν; Άρα, όποιος λέει ότι θα βρει κάποια επιπλέον δισεκατομμύρια, να μας πει πού θα τα βρει, να μας πει τη σχέση κόστους οφέλους μεταξύ αυτών που προτείνει και αυτών που κάνουμε εμείς. Στο κλίμα του rebranding που προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα Τσίπρα θα βοηθούσε να μη μηδενίζουν, να παραδέχονται τα θετικά και να αντιπροτείνουν με σχέδιο και ρεαλισμό. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα στο παρελθόν. Όσο για τους πανηγυρισμούς για το 16%, είναι λιγότερο και από το χειρότερο ποσοστό που πήρε ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές του 2023 και αποχώρησε λέγοντας ότι οφείλει να δώσει τόπο στους νέους, που οι νέοι ήταν ο Κασσελάκης που τον έφαγε αφού πρώτα τον επέβαλε, κατέστρεψε το κόμμα του για να κάνει ο ίδιος κόμμα κοκ. Να βλέπουμε, λοιπόν, τη μεγάλη εικόνα και να μην ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο σήμερα».
Τέλος, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού για τα οικονομικά υπογράμμισε: «Το βασικό είναι πώς θα παράγεις οικονομική δραστηριότητα, πώς θα μεγαλώσεις την πίτα. Είχαμε μια επίδοση ρεκόρ τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Είναι η καλύτερη απάντηση στο αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στο αν μεγαλώνουμε την πίτα και αν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Κανείς άλλος δεν συζητάει και δεν έχει προτάσεις για αυτά».
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