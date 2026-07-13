Ρωμανός: Όσο η ΝΔ ενισχύει σταθερά τα ποσοστά της, ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτυγχάνεται

«Το ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η καλύτερη απάντηση στο αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», είπε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού