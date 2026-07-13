Πώς κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την 13η σύνταξη, οι 17 προτάσεις του για τους συνταξιούχους
Πώς κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την 13η σύνταξη, οι 17 προτάσεις του για τους συνταξιούχους
Ανδρουλάκης: Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας
Τις «17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους» που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, και προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης σύνταξης παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από το 2021, την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός έχει αγγίξει το 19,8% και υπερβαίνει τις αυξήσεις των συντάξεων, που έφτασαν το 16,4%. «Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις του κόμματος είναι κοστολογημένες και υπεύθυνες και έθεσε στο στόχαστρό του τον πρωθυπουργό, που, όπως είπε, το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς να υπάρξει κοστολόγηση και χωρίς να την εφαρμόσει η ΝΔ. «Ο πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας», είπε.
Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα μετάσχει σε πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ ζητά εντολή από τους πολίτες για να σχηματίσει κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής, που σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση». Ερωτηθείς δε για το εάν η στάση του ΠΑΣΟΚ θα ήταν διαφορετική αν δεν είχε αποκλείσει με απόφαση συνεδρίου τυχόν συνεργασία με τη ΝΔ, απάντησε ότι πολιτική αλλαγή με το «σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου» και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
Παράλληλα, το πακέτο μέτρων του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας για μία δεκαετία, αυξήσεις σε συντάξεις αναπηρίας (μέτρο κόστους 65 εκατ. ευρώ), επαναφορά αναλογικής σύνταξης, αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης από 50% σε 60%, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις. Για τα «κόκκινα» χρέη, ο Κουτρουμάνης είπε: «Δεν μπορεί να χαρίσει, προφανώς, ο ΕΦΚΑ τις οφειλές, αλλά δεν μπορεί να είναι τοκογλύφος το κράτος σε βάρος των πολιτών. Δεν μπορεί μια οφειλή των 5.000 ευρώ του 2010 να είναι σήμερα 15.000. Δεν έχει ταβάνι».
Η συνέντευξη εντάσσεται σε κύκλο θεματικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ (στέγαση, τετραήμερη εργασία, μετακίνηση νέων), με την επόμενη, για την Παιδεία, να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από το 2021, την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός έχει αγγίξει το 19,8% και υπερβαίνει τις αυξήσεις των συντάξεων, που έφτασαν το 16,4%. «Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις του κόμματος είναι κοστολογημένες και υπεύθυνες και έθεσε στο στόχαστρό του τον πρωθυπουργό, που, όπως είπε, το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς να υπάρξει κοστολόγηση και χωρίς να την εφαρμόσει η ΝΔ. «Ο πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας», είπε.
Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα μετάσχει σε πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ ζητά εντολή από τους πολίτες για να σχηματίσει κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής, που σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση». Ερωτηθείς δε για το εάν η στάση του ΠΑΣΟΚ θα ήταν διαφορετική αν δεν είχε αποκλείσει με απόφαση συνεδρίου τυχόν συνεργασία με τη ΝΔ, απάντησε ότι πολιτική αλλαγή με το «σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου» και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
Πώς κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την 13η σύνταξηΕξειδικεύοντας το πακέτο των δεσμεύσεων, ο τομεάρχης Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Κουτρουμάνης ανέφερε: «Πρέπει να προστεθεί μέσα σε μία τριετία ένα ποσό 1,8 δισ. ευρώ για τη 13η σύνταξη και, αφού αφαιρέσουμε τα 540 εκατ. ευρώ που ήδη δίνονται στο πλαίσιο των 300 ευρώ, το πρόσθετο κόστος είναι περίπου στα 1,25-1,3 δισ. ευρώ». Το νέο ΕΚΑΣ, με βάση τους υπολογισμούς του κόμματος, θα κοστίσει ετησίως 540 εκατ. ευρώ, με όφελος 50-180 ευρώ τον μήνα για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Παράλληλα, το πακέτο μέτρων του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας για μία δεκαετία, αυξήσεις σε συντάξεις αναπηρίας (μέτρο κόστους 65 εκατ. ευρώ), επαναφορά αναλογικής σύνταξης, αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης από 50% σε 60%, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις. Για τα «κόκκινα» χρέη, ο Κουτρουμάνης είπε: «Δεν μπορεί να χαρίσει, προφανώς, ο ΕΦΚΑ τις οφειλές, αλλά δεν μπορεί να είναι τοκογλύφος το κράτος σε βάρος των πολιτών. Δεν μπορεί μια οφειλή των 5.000 ευρώ του 2010 να είναι σήμερα 15.000. Δεν έχει ταβάνι».
Η συνέντευξη εντάσσεται σε κύκλο θεματικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ (στέγαση, τετραήμερη εργασία, μετακίνηση νέων), με την επόμενη, για την Παιδεία, να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.
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