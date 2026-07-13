Γιαννούλης: Δεν θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη
Γιαννούλης: Δεν θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη
Στο ίδιο ερώτημα για την Ρένα Δούρου είπε «αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα...»
Την πρόθεσή του να μην είναι στον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που πρόεδρος του κόμματος είναι ο Παύλος Πολάκης γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης, ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.
«Με Πολάκη αρχηγό θα είστε στον ΣΥΡΙΖΑ;» ρωτήθηκε ο κ. Γιαννούλης και απάντησε «όχι όχι δεν θα είμαι» ενώ στο ίδιο ερώτημα για την Ρένα Δούρου είπε «αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα...», Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο ο κ. Γιαννούλης είχε καταγγείλει περιστατικά προπηλακισμών στην Κουμουνδούρου «φωτογραφίζοντας» την πλευρά Πολάκη
Όπως είπε «τις επόμενες ώρες επείγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα υποψηφιότητας για προεδρία, απόφασή του».
Σύμφωνα με τον Χρήστο Γιαννούλη «η παραίτηση Φάμελλου είχε ορισμένα στοιχεία ότι παραιτούμαι για να αποφύγω ένα νέο διχασμό και μια διάσπαση σε μια απόφαση που είχε όντως κενά. Εγώ είχα πει ότι η απόφαση της 6της Ιουνίου είχε χρονικό ορίζοντα, για 31 Αυγούστου. Ο Φάμελλος παραιτήθηκε και ζήτησε να μην μπούμε σε νέο γύρο εσωστρέφειας αλλά σε 2 ώρες μπήκαμε σε αυτό για το αν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή, το ένα, το άλλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, νομοτελειακά όταν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, η κάθοδος είναι αναπόφευκτη».
«Με Πολάκη αρχηγό θα είστε στον ΣΥΡΙΖΑ;» ρωτήθηκε ο κ. Γιαννούλης και απάντησε «όχι όχι δεν θα είμαι» ενώ στο ίδιο ερώτημα για την Ρένα Δούρου είπε «αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα...», Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο ο κ. Γιαννούλης είχε καταγγείλει περιστατικά προπηλακισμών στην Κουμουνδούρου «φωτογραφίζοντας» την πλευρά Πολάκη
Όπως είπε «τις επόμενες ώρες επείγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα υποψηφιότητας για προεδρία, απόφασή του».
Σύμφωνα με τον Χρήστο Γιαννούλη «η παραίτηση Φάμελλου είχε ορισμένα στοιχεία ότι παραιτούμαι για να αποφύγω ένα νέο διχασμό και μια διάσπαση σε μια απόφαση που είχε όντως κενά. Εγώ είχα πει ότι η απόφαση της 6της Ιουνίου είχε χρονικό ορίζοντα, για 31 Αυγούστου. Ο Φάμελλος παραιτήθηκε και ζήτησε να μην μπούμε σε νέο γύρο εσωστρέφειας αλλά σε 2 ώρες μπήκαμε σε αυτό για το αν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή, το ένα, το άλλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, νομοτελειακά όταν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, η κάθοδος είναι αναπόφευκτη».
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