Γιαννούλης: Δεν θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη

Στο ίδιο ερώτημα για την Ρένα Δούρου είπε «αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα...»