Προς την 4η επιλαχούσα η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια μετά την παραίτηση Κεδίκογλου
Προς την 4η επιλαχούσα η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια μετά την παραίτηση Κεδίκογλου
Ο πρώτος επιλαχών είναι ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η επιχείρηση αντικατάστασης του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα το πρωί (13/7), προκειμένου να ακολουθήσει την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.
Στη λίστα των επιλαχόντων του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται στη δεύτερη θέση ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Βαγγέλης Απόστολου στην τρίτη, με τον τελευταίο να φέρεται να απέχει από κάθε σκέψη επιστροφής στη Βουλή, για προσωπικούς λόγους.
Ως εκ τούτου, ο κλήρος πέφτει στην τέταρτη, Θεοδώρα Ακριώτου, που φέρεται να ήταν πρόσωπο προσκείμενο στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και μένει να φανεί αν θα αποδεχθεί την έδρα.
Στη λίστα των επιλαχόντων του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται στη δεύτερη θέση ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Βαγγέλης Απόστολου στην τρίτη, με τον τελευταίο να φέρεται να απέχει από κάθε σκέψη επιστροφής στη Βουλή, για προσωπικούς λόγους.
Ως εκ τούτου, ο κλήρος πέφτει στην τέταρτη, Θεοδώρα Ακριώτου, που φέρεται να ήταν πρόσωπο προσκείμενο στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και μένει να φανεί αν θα αποδεχθεί την έδρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα