Προς την 4η επιλαχούσα η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια μετά την παραίτηση Κεδίκογλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Παραίτηση Συμεών Κεδίκογλου

Προς την 4η επιλαχούσα η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια μετά την παραίτηση Κεδίκογλου

Ο πρώτος επιλαχών είναι ο  γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Προς την 4η επιλαχούσα η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια μετά την παραίτηση Κεδίκογλου
Γεωργία Σαδανά
17 ΣΧΟΛΙΑ
Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η επιχείρηση αντικατάστασης του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα το πρωί (13/7), προκειμένου να ακολουθήσει την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Στη λίστα των επιλαχόντων του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται στη δεύτερη θέση ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Βαγγέλης Απόστολου στην τρίτη, με τον τελευταίο να φέρεται να απέχει από κάθε σκέψη επιστροφής στη Βουλή, για προσωπικούς λόγους.

Ως εκ τούτου, ο κλήρος πέφτει στην τέταρτη, Θεοδώρα Ακριώτου, που φέρεται να ήταν πρόσωπο προσκείμενο στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και μένει να φανεί αν θα αποδεχθεί την έδρα.
Γεωργία Σαδανά
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης