Ο Κασσελάκης τρολάρει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτούνται: Αν θέλετε συστατική για τον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας τη γράψω
Ο Κασσελάκης τρολάρει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτούνται: Αν θέλετε συστατική για τον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας τη γράψω
«Τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατί φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)», είπε
Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που «πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει» επισημαίνοντας με περιπαικτική διάθεση πως «αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!».
«Φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)», έγραψε στην ανάρτησή του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:
«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!».
«Φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)», έγραψε στην ανάρτησή του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:
«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!».
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