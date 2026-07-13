Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
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Γιάννης Αμανατίδης Ορκωμοσία Βουλή Κατερίνα Νοτοπούλου ΣΥΡΙΖΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης

Ο κ. Αμανατίδης ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε.

Ο κ. Αμανατίδης επιστρέφει στη Βουλή μετά από τρία χρόνια, έχοντας διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, ενώ για τρία χρόνια ήταν υφυπουργός Εξωτερικών.

«Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε» είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Δείτε φωτογραφίες από την ορκωμοσία: 

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης: Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο Πλακιωτάκης
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
1 ΣΧΟΛΙΟ

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