Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον πιλότο που έκανε την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στην Ζάκυνθο

«Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας