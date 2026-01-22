Ο Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής, δεν πηγαίνει στο Νταβός

Στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) η Σύνοδος Κορυφής για τον συντονισμό των Ευρωπαίων όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ - Στις 10:30 σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων