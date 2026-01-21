«Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε»: Ο Τραμπ αποκλείει τη βία για τη Γροιλανδία, αλλά εκβιάζει ωμά τους Ευρωπαίους, τι μπορεί να σημαίνει η φαινομενική «υποχώρηση»
«Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε»: Ο Τραμπ αποκλείει τη βία για τη Γροιλανδία, αλλά εκβιάζει ωμά τους Ευρωπαίους, τι μπορεί να σημαίνει η φαινομενική «υποχώρηση»

Πώς αιτιολόγησε ο Αμερικανός πρόεδρος την ανάγκη απόκτησης της Γροιλανδίας -την οποία, πάντως, ουκ ολίγες φορές, μπέρδεψε με την Ισλανδία

Γιάννης Χαραμίδης
Ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν υπαναχώρησε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, όμως πίσω από την επιθετική ρητορική του γεννάται το ερώτημα αν υπήρξε μια μερική αναδίπλωση.

Φάνηκε να αποκλείει τη χρήση βίας για την απόκτηση της περιοχής, κάτι για το οποίο κανένας δεν ήταν βέβαιος. «Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική ισχύ και δύναμη, οπότε θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω» είπε συγκεκριμένα, «μισοκλείνοντας» αυτό το σενάριο -μέχρι να αποφασίσει να ανατρέψει και πάλι τα δεδομένα.

«Αυτή είναι μάλλον η μεγαλύτερη δήλωση που έκανα, γιατί ο κόσμος πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που λέγεται Γροιλανδία, όπου ήδη το είχαμε ως κηδεμόνες και το επιστρέψαμε με σεβασμό στη Δανία όχι πολύ καιρό πριν».

Λίγα λεπτά αργότερα, προσέθεσε: «Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την παγκόσμια προστασία. Έχουν επιλογή. Μπορούν να πουν ναι και θα είμαστε πολύ ευγνώμονες. Ή μπορούν να πουν όχι και θα το θυμόμαστε».

Μετά το τέλος της ομιλίας, σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες, είπε πως «άσχημα πράγματα» θα συμβούν, αν τελικά οι ΗΠΑ δεν πάρουν τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ αναπτύσσει το επιχείρημα για την «Ισλανδία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στο Νταβός στο ζήτημα της Γροιλανδίας. Παρά το γεγονός ότι την αποκάλεσε λανθασμένα «Ισλανδία» αρκετές φορές, επιχείρησε να παρουσιάσει τη δικαιολόγησή του για την απόκτηση του δανικού εδάφους.



«Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προστατεύσουν αυτή τη γιγαντιαία μάζα γης, αυτό το τεράστιο κομμάτι πάγου, να το αναπτύξουν, να το βελτιώσουν και να το καταστήσουν ωφέλιμο για την Ευρώπη, ασφαλές για την Ευρώπη και καλό για εμάς. Και αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες… Αυτό θα ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια ολόκληρης της Συμμαχίας… της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ», είπε.

Ξεκίνησε με πιο ήπιο τόνο

«Έχω τεράστιο σεβασμό τόσο για τον λαό της Γροιλανδίας όσο και για τον λαό της Δανίας, τεράστιο σεβασμό, αλλά κάθε σύμμαχος στο ΝΑΤΟ έχει υποχρέωση να μπορεί να υπερασπίζεται το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη Γροιλανδία, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια, όμως, ο Τραμπ υποβάθμισε τη Γροιλανδία χαρακτηρίζοντάς την ως ακατοίκητη έκταση.

Αναπτύσσοντας το επιχείρημά του ότι η Δανία δεν θα μπορούσε να την υπερασπιστεί -αγνοώντας το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ στο σύνολό του θα όφειλε να το πράξει- δήλωσε: «Το είδαμε αυτό στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Δανία κατέρρευσε απέναντι στη Γερμανία έπειτα από μόλις έξι ώρες μαχών και ήταν πλήρως ανίκανη να υπερασπιστεί είτε τον εαυτό της είτε τη Γροιλανδία» και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, όλοι θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».

Κλείσιμο


Απόρριψη των αμυντικών συνθηκών

Η εξήγηση του Τραμπ σχετικά με το γιατί η υφιστάμενη αμυντική συνθήκη με τη Δανία -η οποία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύσσουν όση στρατιωτική υποδομή επιθυμούν στη Γροιλανδία- δεν επαρκεί, ήταν αποκαλυπτική.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη Γροιλανδία, μαζί με τον πλήρη τίτλο και την ιδιοκτησία, γιατί χρειάζεσαι την ιδιοκτησία για να την υπερασπιστείς. Δεν μπορείς να την υπερασπιστείς με μίσθωση. Πρώτον, νομικά δεν είναι υπερασπίσιμη έτσι… Και δεύτερον, ψυχολογικά, ποιος στο διάβολο θέλει να υπερασπιστεί μια σύμβαση άδειας ή μίσθωσης;».

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει τη βάση όλων των αμερικανικών αμυντικών συνθηκών.

Η απειλή χρήσης βίας κατά της Γροιλανδίας μπορεί να έχει μειωθεί, προς το παρόν, αλλά η διατλαντική κρίση παραμένει απόλυτα ανοιχτή, αλλά και απρόβλεπτη.
