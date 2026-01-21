Η Τουρκία και άλλες επτά χώρες από Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, προσχωρούν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ορισμένες χώρες χρειάζονται έγκριση από τα κοινοβούλιά τους για να προσχωρήσουν στο Συμβούλιο, αναγνώρισε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Σίσι στο Νταβός

Την απόφασή τους να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», στηρίζοντας την πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών οκτώ χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Εξωτερικών τους.



Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα υπουργεία Εξωτερικών της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, του Κράτους του Κατάρ και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου «χαιρετίζουν την πρόσκληση που απηύθυνε στους ηγέτες τους ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης».







Οι υπουργοί Εξωτερικών των οκτώ χωρών ανακοίνωσαν την κοινή τους απόφαση να προσχωρήσουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», διευκρινίζοντας ότι κάθε κράτος θα υπογράψει τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τις δικές του συνταγματικές, νομικές και λοιπές απαραίτητες διαδικασίες. Όπως σημειώνεται, χώρες όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.



Στην ίδια δήλωση, οι υπουργοί επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση των χωρών τους να στηρίξουν την εφαρμογή της αποστολής του Συμβουλίου Ειρήνης ως μεταβατικής αρχής, όπως προβλέπεται στο Συνολικό Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο έχει εγκριθεί με το Ψήφισμα 2803 του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η ενίσχυση μιας μόνιμης εκεχειρίας, η στήριξη της ανοικοδόμησης της Γάζας και η προώθηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, βασισμένης στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως τονίζεται, η εφαρμογή του σχεδίου εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ασφάλεια και σταθερότητα για όλα τα κράτη και τους λαούς της περιοχής.



Ορισμένες χώρες χρειάζονται έγκριση από τα κοινοβούλιά τους, αναγνωρίζει ο Τραμπ



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε, πάντως, ότι ορισμένες χώρες δεν μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο Συμβούλιο Ειρήνης, καθώς χρειάζονται την έγκριση του κοινοβουλίου τους για να προσχωρήσουν σε έναν διεθνή οργανισμό που η Ουάσιγκτον φαίνεται πρόθυμη να χρησιμοποιήσει για να παρακάμψει τα Ηνωμένα Έθνη.



«Ορισμένες χρειάζονται την έγκριση του κοινοβουλίου τους», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στην αρχή της συνάντησής του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.



Ωστόσο, επιμένει ότι πολλές χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν προσκλήθηκαν να το πράξουν.