Πώς ο Τραμπ «κλειδώνει» Γροιλανδία με βάσεις, ορυκτά και αντιπυραυλική άμυνα

Σχέδιο τύπου Κύπρου–Βρετανίας προβλέπει αμερικανικές «κυρίαρχες» στρατιωτικές ζώνες στην Αρκτική, με απεριόριστες επιχειρήσεις, πρόσβαση σε σπάνιες γαίες και επ’ αόριστον διάρκεια, σύμφωνα με τον Telegraph





Το σχέδιο, που παραπέμπει στο μοντέλο της συμφωνίας Βρετανίας–Κύπρου, επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δρα στρατιωτικά και επιχειρησιακά χωρίς άδεια της Δανίας, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά και την εγκατάσταση στοιχείων της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome», σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph».



Συμφωνία «τύπου Κύπρου»: τι αλλάζει στη Γροιλανδία Σύμφωνα με το προσχέδιο πλαισίου, οι αμερικανικές βάσεις θα θεωρούνται έδαφος των ΗΠΑ εντός της Αρκτικής, παρότι η Γροιλανδία παραμένει ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας. Το μοντέλο μιμείται τη συμφωνία Λονδίνου–Λευκωσίας, όπου η Βρετανία διατηρεί κυριαρχία σε δύο βάσεις για στρατηγικούς λόγους, ενώ οι πολίτες στις περιοχές αυτές έχουν δικαιώματα αντίστοιχα με την υπόλοιπη χώρα.



Στην πράξη, η Ουάσινγκτον θα μπορεί να αναπτύσσει και να λειτουργεί στρατιωτικές υποδομές, να διεξάγει επιχειρήσεις πληροφοριών και εκπαίδευσης, καθώς και να κινείται ελεύθερα αέρα–ξηρά–θάλασσα μεταξύ καθορισμένων αμυντικών ζωνών.



Η «λύση» που καθησυχάζει τη Δανία Το πλαίσιο φέρεται να συμφωνήθηκε μεταξύ του







Διπλωματική πηγή περιέγραψε τη λογική ωμά: «Η ιδέα ήταν να δοθεί στον Τραμπ μια συμφωνία».



Στρατός, πληροφορίες και… σπάνιες γαίες Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, το πλαίσιο δεν απαιτεί άδειες (όπως πολεοδομικές) από τη Δανία και διευκολύνει τοπική ανάπτυξη με αμερικανική συμμετοχή. Αυτό περιλαμβάνει εξορύξεις σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την πράσινη μετάβαση και την αμυντική βιομηχανία, σε περιοχές πλούσιες σε ορυκτό πλούτο που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον Λευκό Οίκο.



Κλείσιμο



«Golden Dome» στην Αρκτική Η συμφωνία διευκολύνει την τοποθέτηση στοιχείων της μελλοντικής αμερικανικής αντιπυραυλικής αρχιτεκτονικής Golden Dome στη Γροιλανδία.



Το θέμα συνδέεται άμεσα με τα κενά επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών απειλών στην Αρκτική, τα οποία οι σύμμαχοι θεωρούν κρίσιμα.



Το παρασκήνιο στο Νταβός και οι αιχμές κατά Μακρόν Κατά τις επαφές στο Νταβός, πηγές αναφέρουν ότι διαπραγματευτές του ΝΑΤΟ επέκριναν τη ρητορική «μπαζούκα» του Εμανουέλ Μακρόν για την ΕΕ, επιχειρώντας να κατευνάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται έτοιμες να αποκτήσουν έλεγχο σε τμήματα της Γροιλανδίας , μέσω ενός προτεινόμενου πλαισίου συμφωνίας που συμφωνήθηκε στο Νταβός και προβλέπει τη δημιουργία «κυρίαρχων περιοχών βάσεων» υπό αμερικανική διοίκηση.Το σχέδιο, που παραπέμπει στο μοντέλο της συμφωνίας Βρετανίας–Κύπρου, επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δρα στρατιωτικά και επιχειρησιακά χωρίς άδεια της Δανίας, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά και την εγκατάσταση στοιχείων της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome», σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph».Σύμφωνα με το προσχέδιο πλαισίου, οι αμερικανικές βάσεις θα θεωρούνται έδαφος των ΗΠΑ εντός της Αρκτικής, παρότι η Γροιλανδία παραμένει ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας. Το μοντέλο μιμείται τη συμφωνία Λονδίνου–Λευκωσίας, όπου η Βρετανία διατηρεί κυριαρχία σε δύο βάσεις για στρατηγικούς λόγους, ενώ οι πολίτες στις περιοχές αυτές έχουν δικαιώματα αντίστοιχα με την υπόλοιπη χώρα.Στην πράξη, η Ουάσινγκτον θα μπορεί να αναπτύσσει και να λειτουργεί στρατιωτικές υποδομές, να διεξάγει επιχειρήσεις πληροφοριών και εκπαίδευσης, καθώς και να κινείται ελεύθερα αέρα–ξηρά–θάλασσα μεταξύ καθορισμένων αμυντικών ζωνών.Το πλαίσιο φέρεται να συμφωνήθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε, με στόχο να αμβλυνθούν οι ανησυχίες της Κοπεγχάγης περί ενδεχόμενης προσάρτησης.Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, παραδεχόμενος πάντως ότι το ζήτημα της «ιδιοκτησίας» είναι «λίγο περίπλοκο».Διπλωματική πηγή περιέγραψε τη λογική ωμά: «Η ιδέα ήταν να δοθεί στον Τραμπ μια συμφωνία».Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, το πλαίσιο δεν απαιτεί άδειες (όπως πολεοδομικές) από τη Δανία και διευκολύνει τοπική ανάπτυξη με αμερικανική συμμετοχή. Αυτό περιλαμβάνει εξορύξεις σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την πράσινη μετάβαση και την αμυντική βιομηχανία, σε περιοχές πλούσιες σε ορυκτό πλούτο που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον Λευκό Οίκο.Παράλληλα, το σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για αμερικανικές επενδύσεις υποδομών στη Γροιλανδία, εδραιώνοντας μακροπρόθεσμα την παρουσία των ΗΠΑ.Η συμφωνία διευκολύνει την τοποθέτηση στοιχείων της μελλοντικής αμερικανικής αντιπυραυλικής αρχιτεκτονικής Golden Dome στη Γροιλανδία.Το θέμα συνδέεται άμεσα με τα κενά επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών απειλών στην Αρκτική, τα οποία οι σύμμαχοι θεωρούν κρίσιμα.Κατά τις επαφές στο Νταβός, πηγές αναφέρουν ότι διαπραγματευτές του ΝΑΤΟ επέκριναν τη ρητορική «μπαζούκα» του Εμανουέλ Μακρόν για την ΕΕ, επιχειρώντας να κατευνάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Γάλλος πρόεδρος συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές των αμερικανικών απειλών «κατάληψης» της Γροιλανδίας, προτάσσοντας ακόμη και αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από την ευρωπαϊκή αγορά.



Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι δεν καταγράφεται ποιοτική κλιμάκωση της απειλής από Ρωσία και Κίνα στον Άνω Βορρά. Επισήμανε, ωστόσο, σοβαρά κενά στην επιτήρηση και ανίχνευση βαλλιστικών πυραύλων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Γροιλανδίας.



Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι οι συζητήσεις εστιάζουν στη συλλογική ασφάλεια της Αρκτικής και στη διασφάλιση ότι Ρωσία και Κίνα δεν θα αποκτήσουν οικονομικό ή στρατιωτικό πάτημα στη Γροιλανδία, με τριμερείς διαπραγματεύσεις Δανίας–Γροιλανδίας–ΗΠΑ να προχωρούν.



Τι περιλαμβάνει το πακέτο Τραμπ–Γροιλανδία

- Μικρές «νησίδες γης» υπό αμερικανικό έλεγχο



- Συμμετοχή των ΗΠΑ στα ορυκτά της Γροιλανδίας



- Αόριστη/επ’ αόριστον διάρκεια της συμφωνίας



- Ανάσχεση ρωσικής επιρροής



- Ενσωμάτωση της αντιπυραυλικής «Golden Dome»



- Άνοιγμα για αμερικανικές υποδομές και επενδύσεις



Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να «δέσει» σε ένα ενιαίο πακέτο γη, ορυκτά και άμυνα, μετατρέποντας τη Γροιλανδία σε κομβικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής στην Αρκτική – με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και μετρημένα βήματα ώστε να αποφευχθεί μια ανοιχτή ρήξη με την Ευρώπη.