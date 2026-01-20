Πλεύρης: Από τον Μάρτιο του 2025 είχε άσυλο ο Παλαιστίνιος που πανηγύριζε με τρομοκράτες της Χαμάς τις σφαγές στο Ισραήλ

«Υπάρχουν και κάποιες ακόμα πληροφορίες που λάβαμε από την πρεσβεία στο Ισραήλ και από άλλα όργανα της Ευρώπης. Τις επιβεβαιώσαμε και ακολουθήθηκε η διαδικασία», ανέφερε ο υπουργός