Η Ελλάδα ανακαλεί το άσυλο από Παλαιστίνιο που πανηγύριζε με τρομοκράτες της Χαμάς τις σφαγές στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εβραϊκές οργανώσεις απευθύνθηκαν στον υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και ενημέρωσαν πως ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο μετά την Ελλάδα - Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν τις επαφές του με τη Χαμάς - Πόζαρε μέχρι και με τον Χανίγια
Σε άμεση ανάκληση του καθεστώτος ασύλου ενός υπηκόου Παλαιστίνης από τη Γάζα προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, με την αιτιολογία ότι αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, αφού ο εν λόγω άνδρας εντοπίστηκε σε σωρεία βίντεο να πανηγυρίζει πλάι σε τρομοκράτες κατά τη διάρκεια των σφαγών της Χαμάς στα κιμπούτζ του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
Η απόφαση ήρθε έπειτα από πρωτοβουλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA), τις βελγικές αρχές και την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τις επιβαρυντικές φωτογραφίες και βίντεο μέχρι και αναρτήσεις του με τις οποίες επιδοκίμαζε την τρομοκρατική επίθεση.
Πρόκειται για τον Mohanad Alkhatib, στον οποίο είχε χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, μεταβαίνοντας στο Βέλγιο, αιτήθηκε εκ νέου άσυλο και οι αρχές εκεί εντόπισαν εις βάρος του πλήθος βιντεοληπτικών στοιχείων στα οποία εμφανίζεται στο περιθώριο των σφαγών που σόκαραν τη διεθνή κοινότητα.
Παράλληλα, σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, λίγους μήνες πριν την εξουδετέρωσή του στην Τεχεράνη το 2024.
Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση της ελληνικής πλευράς, με τον κ. Πλεύρη να ενεργοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες σε άμεση συνεργασία με την Ruth Daskalopoulou-Isaac, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (ελληνικής καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη), η οποία υπήρξε καθοριστικός δίαυλος επικοινωνίας και τεκμηρίωσης των ευρημάτων.
Εν τέλει οι ελληνικές αρχές εντόπισαν και επιβεβαίωσαν το επιβαρυντικό υλικό, το οποίο και παρουσιάζει το protothema.gr. Κατόπιν τούτου, η απόφαση ανάκλησης ελήφθη, δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί και βασίζεται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4939/2022, η οποία ορίζει ότι ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα όταν το πρόσωπο «ευλόγως θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».
Βίντεο στο οποίο ο Mohanad Alkhatib εμφανίζεται να πανηγυρίζει κατά τη διάρκεια της εισβολής της Χαμάς:
Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο:
Το εν λόγω βίντεο ανέβηκε από το προφίλ στο Tiktok AHMAD (+ παλαιστινιακή και βελγική σημαία) (@ahmad.edeli) στις 7 Οκτωβρίου 2025, για να τιμήσει και να γιορτάσει τη σφαγή που έλαβε χώρα δύο χρόνια νωρίτερα. Το προφίλ στη συνέχεια διαγράφηκε.
Ο Mohanad Alkhatib εισήλθε στην Ελλάδα από την Κω στις 4 Μαρτίου 2025 και υποβλήθηκε στους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία (screening, SIS II, Interpol). Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε καταχωρημένο επιβαρυντικό στοιχείο σε κανένα σύστημα. Κατόπιν, του χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ενημερωτικό υπόμνημα που παρέδωσε η Εβραϊκή Ένωση στις ελληνικές αρχές, ο Alkhatib συνέχισε από την Ευρώπη να ανεβάζει υλικό που εκθείαζε τη Χαμάς, ενώ εξήρε το πλήγμα του Ιράν κατά της αμερικανικής βάσης Al Udeid στην Ντόχα το 2025, ευχόμενος «ο Θεός να καθοδηγήσει την ιρανική επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι σε δημοσιεύσεις του χαρακτήριζε τον δημοσιογράφο και γνωστό στέλεχος της Χαμάς, Hassan Eslaieh, ως «φίλο και σύντροφο από την αρχή του πολέμου».
Στιγμιότυπο με τον Hassan Eslaieh, μέλος της Χαμάς, ο οποίος δήλωνε δημοσιογράφος και στο βάθος φαίνεται ο Mohanad Alkhatib τις ώρες κατά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ.
Ο Mohanad Alkhatib έχει παρουσιαστεί ουκ ολίγες φορές ως δημοσιογράφος και φωτογράφος. Ποζάρει αμέτρητες φορές με το γιλέκο Τύπου και την κάμερά του στη Γάζα. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει γράψει σε κάποια εφημερίδα.
Ο Mohanad Alkhatib με δημοσιογραφική περιβολή:
Η Ένωση εξήρε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε μηδενική ανοχή απέναντι στη ρητορική μίσους και την εξύμνηση της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας ότι οι μηχανισμοί προστασίας των θεσμών δεν εργαλειοποιούνται από εκείνους που απεργάζονται τη βία.
Στην περίπτωση Alkhatib, το συνολικό αποδεικτικό υλικό κρίθηκε επαρκές για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης, η οποία και ολοκληρώθηκε σήμερα, σε διάστημα ημερών από την έναρξη της έρευνας.
Πλεύρης: Επανεξετάζονται τα άσυλα
Μετά τις αποκαλύψεις του protothema.gr, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως «από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγουμε και ειδικά όπου υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση όπως πχ συλλήψεις, παράνομες συμπεριφορές».
«Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγουμε και ειδικά όπου υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση όπως πχ συλλήψεις, παράνομες συμπεριφορές. Το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο και η επανεξέταση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαία. Δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται».
Πλεύρης: Επανεξετάζονται τα άσυλα
Μετά τις αποκαλύψεις του protothema.gr, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως «από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγουμε και ειδικά όπου υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση όπως πχ συλλήψεις, παράνομες συμπεριφορές».
Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 20, 2026
