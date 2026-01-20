Καραχάλιος: Η Καρυστιανού είναι υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου, επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της η δήλωση για τις αμβλώσεις
Καραχάλιος: Η Καρυστιανού είναι υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου, επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της η δήλωση για τις αμβλώσεις
Κατά τον ίδιο η κυρία Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία» ενώ τόνισε ότι «στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας»
Ως επιστροφή της Μαρίας Καρυστιανού στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις της» χαρακτήρισε ο Νίκος Καραχάλιος τη δήλωση για τις αμβλώσεις της πρώην προέδρου του συλλόγου των θυμάτων στα Τέμπη που προκάλεσαν πολιτική θύελλα.
«Η Μαρία Καρυστιανού είναι μια υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου γυναίκα που μεγάλωσε με συντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται από πρόσωπα που είναι ακραία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος στον ΣΚΑΪ την Τρίτη.
Σημείωσε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας».
«Η κυρία Καρυστιανού ταυτίζεται με τα πιο ακραία κομμάτια. Όσα είπε για τις αμβλώσεις είναι αναχρονισμός, διχάζει για άλλη μια φορά. Πρώτα δίχασε την οικογένειά της, μετά το σύλλογο για τα Τέμπη και τους συγγενείς. Ενώ υπάρχουν ζητήματα για να κάνει αντιπολίτευση, βάζει θέματα που δεν απασχολούν την κυβέρνηση και την κοινωνία. Είτε δεν αντιλαμβάνεται τι λέει, είτε το κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία» είπε ακόμα ο Νίκος Καραχάλιος.
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο για το κόμμα Καρυστιανού έκανε λόγο για «ένα υπερδεξιό μόρφωμα με βαθιές ρίζες που ελέγχονται ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Γρατσία φραξιονίζει με πρώην βουλευτές της Νίκης, πρέπει να μας απαντήσουν τι ισχύει και τι όχι. Η κυρία Καρυστιανού καταγγέλλει όλα τα άλλα κόμματα, ενώ ο ρόλος της ως αντιπολίτευση είναι να χτυπάει τον πρωθυπουργό».
Υποστήριξε, επίσης, πώς «όταν μου ζήτησε να βοηθήσω, το έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου των Τεμπών. Όταν αντιλήφθηκα ότι ζητούσε τη βοήθειά μου ως πολιτικός, της το έβαλα ως κόκκινη γραμμή και γι' αυτό χωρίσαμε».
Κατά τον ίδιο η κυρία Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία».
«Όταν δεν μπορείς να κουμαντάρεις έναν σύλλογο με ένα μικρό ταμείο σε σχέση με τα 200 δισ. του ΑΕΠ της κυβέρνησης, πώς θα το κάνεις; Η κυριά Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή που ελέγχθηκε έπρεπε να είναι καθαρή γιατί αυτά τα λεφτά είναι ιερά» πρόσθεσε ακόμα ο Νίκος Καραχάλιος.
«Η Μαρία Καρυστιανού είναι μια υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου γυναίκα που μεγάλωσε με συντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται από πρόσωπα που είναι ακραία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος στον ΣΚΑΪ την Τρίτη.
Σημείωσε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας».
«Η κυρία Καρυστιανού ταυτίζεται με τα πιο ακραία κομμάτια. Όσα είπε για τις αμβλώσεις είναι αναχρονισμός, διχάζει για άλλη μια φορά. Πρώτα δίχασε την οικογένειά της, μετά το σύλλογο για τα Τέμπη και τους συγγενείς. Ενώ υπάρχουν ζητήματα για να κάνει αντιπολίτευση, βάζει θέματα που δεν απασχολούν την κυβέρνηση και την κοινωνία. Είτε δεν αντιλαμβάνεται τι λέει, είτε το κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία» είπε ακόμα ο Νίκος Καραχάλιος.
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο για το κόμμα Καρυστιανού έκανε λόγο για «ένα υπερδεξιό μόρφωμα με βαθιές ρίζες που ελέγχονται ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Γρατσία φραξιονίζει με πρώην βουλευτές της Νίκης, πρέπει να μας απαντήσουν τι ισχύει και τι όχι. Η κυρία Καρυστιανού καταγγέλλει όλα τα άλλα κόμματα, ενώ ο ρόλος της ως αντιπολίτευση είναι να χτυπάει τον πρωθυπουργό».
Υποστήριξε, επίσης, πώς «όταν μου ζήτησε να βοηθήσω, το έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου των Τεμπών. Όταν αντιλήφθηκα ότι ζητούσε τη βοήθειά μου ως πολιτικός, της το έβαλα ως κόκκινη γραμμή και γι' αυτό χωρίσαμε».
Κατά τον ίδιο η κυρία Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία».
«Όταν δεν μπορείς να κουμαντάρεις έναν σύλλογο με ένα μικρό ταμείο σε σχέση με τα 200 δισ. του ΑΕΠ της κυβέρνησης, πώς θα το κάνεις; Η κυριά Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή που ελέγχθηκε έπρεπε να είναι καθαρή γιατί αυτά τα λεφτά είναι ιερά» πρόσθεσε ακόμα ο Νίκος Καραχάλιος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα