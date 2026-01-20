Καραχάλιος: Η Καρυστιανού είναι υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου, επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της η δήλωση για τις αμβλώσεις

Κατά τον ίδιο η κυρία Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία» ενώ τόνισε ότι «στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας»