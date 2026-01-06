Η κυβέρνηση ετοιμάζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα τρακτέρ, στο τραπέζι επικαιροποιημένος αστυνομικός σχεδιασμός
Η κυβέρνηση ετοιμάζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα τρακτέρ, στο τραπέζι επικαιροποιημένος αστυνομικός σχεδιασμός
Το πρωί της Τετάρτης θα παρουσιαστεί το θετικό πακέτο παρεμβάσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να υπαναχωρήσουν και η κλιμάκωση θεωρείται μονόδρομος
Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει πράξη την προειδοποίησή προς τους αγρότες ότι ο... χρόνος τελειώνει και πλέον η Τετάρτη είναι το σημείο καμπής που λογικά θα επιφέρει την κλιμάκωση της σύγκρουσης του Μεγάρου Μαξίμου με τους αγροτοσυνδικαλιστές στα μπλόκα. Το πρωί της Τετάρτης θα παρουσιαστεί το θετικό πακέτο παρεμβάσεων που εν πολλοίς «κλείδωσε» στην Κυριακάτικη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας, τόσο σε διοικητικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.
Η αρχή θα γίνει με την παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για το πλαίσιο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το «πακέτο» περιλαμβάνεται το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για ακόμα 2 χρόνια, κοντά στα 8 λεπτά, ο μηχανισμός για το αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, η επιπρόσθετη επιδότηση 160 εκατομμυρίων ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωϊκού κεφαλαίου, η επιδότηση από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις ασφαλισμένες ζημιές κ.ο.κ. «Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μια μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποιήσεις», είπε χθες χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.
Μετά την ανακοίνωση των μέτρων όμως έρχεται η ώρα των κυρώσεων, καθώς ο κ. Μαρινάκης κατέστησε σαφές ότι το κυβερνητικό πακέτο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Εφόσον οι αγρότες προσέλθουν σε συζήτηση, καλώς. Επειδή όμως δεν φαίνονται πρόθυμοι να υπαναχωρήσουν, η κλιμάκωση θεωρείται μονόδρομος και η κυβέρνηση προετοιμάζεται να κάνει κάτι που ομολόγησε ότι άφησε κατά μέρος: να εφαρμόσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Ως προς το ποινικό σκέλος, όπως έχει ήδη επισημάνει προς την εγκύκλιό του προ εβδομάδων ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας σε εγκύκλιό του προς τις εισαγγελίες της χώρας, θα υπάρχουν συνέπειες βάσει του άρθρου 292 του ΠΚ για την παρακώλυση συγκοινωνιών. Για το εν λόγω αδίκημα προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί άπαντες οι ιδιοκτήτες των τρακτέρ, ενώ προβλέπεται ποινή ως 1 έτος με αναστολή.
Ειρήσθω εν παρόδω, σε μερίδα υπουργών υπάρχει σωρευμένη δυσφορία για αβελτηρία της δικαιοσύνης και καθυστέρηση του κ. Τζαβέλλα, αλλά και των κατά τόπους εισαγγελέων, ως προς την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, με ελάχιστες και σποραδικές εξαιρέσεις.
Πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών, αυτόφωροΜε βάση τη συζήτηση που έχει γίνει στο κυβερνητικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στους δρόμους θα βρεθούν αντιμέτωποι και με διοικητικές και με ποινικές συνέπειες, εφόσον επιμείνουν και κλιμακώσουν τις ενέργειές τους. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2025, η παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας επισύρει πρόστιμο 350€ και αφαίρεση άδειας για 70 ημέρες. Στην περίπτωση των τρακτέρ, η αφαίρεση άδειας προβλέπεται για τα Δημοσίας Χρήσεως οχήματα. Επίσης, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές το πρόστιμο δεν είναι άπαξ, αλλά εφόσον διαπιστώνεται μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα ότι το όχημα παραμένει αμετακίνητο, τότε βεβαιώνεται νέα παράβαση.
Επιχειρησιακός σχεδιασμόςΈνα ερώτημα που επίσης τίθεται είναι αν η κυβέρνηση θα επιτρέψει την ανάπτυξη των τρακτέρ και την κατάληψη κρίσιμων υποδομών, ενώ διαμηνύει ότι θα επιβάλλει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους αγροτοσυνδικαλιστές. Η άσκηση δεν είναι εύκολη, καθώς μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ΜΑΤ και αγροτών, όμως κατά πληροφορίες ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έχει δεσμευθεί να επανέλθει με επικαιροποιημένο αστυνομικό σχεδιασμό. Κατά πληροφορίες, την Τετάρτη και μετά τις υπουργικές ανακοινώσεις θα γίνει εκ νέου συζήτηση σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο ενόψει της όξυνσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.
