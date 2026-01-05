Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στο Κάστρο Βοιωτίας, νέες εκτροπές κυκλοφορίας
Αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον κόμβο του Μαρτίνου έως τον κόμβο του Κάστρου στο ρεύμα προς Αθήνα και από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο του Μαρτίνου στο ρεύμα προς Λαμία
Οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας έκλεισαν την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό από τη 1:20 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1).
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, εφαρμόζεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον κόμβο του Μαρτίνου έως τον κόμβο του Κάστρου στο ρεύμα προς Αθήνα και από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο του Μαρτίνου στο ρεύμα προς Λαμία.
Η εικόνα του χάρτη λίγο μετά τις 16:00
Στο ρεύμα προς Αθήνα τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνουχ/θ 125, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και
Στο ρεύμα προς Λαμία έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.
Επιπλέον, από τις επτά το πρωί έως και τις εννιά το βράδυ θα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.
Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες έχουν αποκλείσει την εθνική οδό στο ύψος της Θήβας, ενώ τις επόμενες ώρες αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους και οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου.
