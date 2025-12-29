Μητσοτάκης: Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο, στη λογική να μη σπάσει το μέτωπο

«Άλλο η κριτική, άλλο η δολοφονία χαρακτήρα»

Η άμυνα και η αποτροπή

Ακρίβεια, αξιολόγηση κυβέρνησης και διαχείριση κρίσεων

Το πολιτικό σκηνικό και η «μπύρα» με Ανδρουλάκη

Ανασχηματισμός, πολιτική και «ένσημα»

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης λύπη για την ταλαιπωρία των πολιτών τις ημέρες των εορτών, ζητώντας να υπάρξει κατανόηση μέχρι τα Φώτα για να διευκολυνθούν μετακινήσεις, οικονομική δραστηριότητα και τροφοδοσία της αγοράς. «Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές», ανέφερε.Στη συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πολιτικό κλίμα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι ανοικτή ακόμη και σε πιο σκληρή κριτική, όταν αυτή συνοδεύεται από στοιχεία και προτάσεις. «Ξέρουμε επίσης, πολύ καλά, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιο σκληρή κριτική -και αυτό απολύτως λογικό. Όσο η κριτική είναι καλοπροαίρετη, με την έννοια ότι έχει στοιχεία προτάσεων, τόσο πρέπει να είναι καλοδεχούμενη», ανέφερε.Την ίδια στιγμή, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στη θεμιτή κριτική και σε αυτό που περιέγραψε ως «συστηματική δολοφονία χαρακτήρα», σημειώνοντας ότι την έχει υποστεί «περισσότερο από πολλούς άλλους», τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του. Όπως είπε: «Κάνω, όμως, τη διάκριση μεταξύ αυτής της κριτικής, η οποία σίγουρα υπάρχει, και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα, που την έχω υποστεί, θα έλεγα ίσως την έχω υποστεί περισσότερο από πολλούς άλλους, και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες “ως εδώ” με αυτού του είδους τις επιθέσεις. Εκεί οφείλεις να αμυνθείς και να υπερασπιστείς και τη δική σου τιμή και κυρίως να προστατεύσεις την οικογένεια σου».Στο δεύτερο σκέλος της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός συνδύασε την αμυντική πολιτική με την ευρύτερη ανάγκη σταθερότητας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για το 2026, αλλά η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε κρίση. «Όχι, δεν ανησυχώ, ούτε υπάρχει κάποιος λόγος πανικού», είπε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη. «Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μία υποχρέωση να μπορεί να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε κρίση», είπε χαρακτηριστικά.Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στις επιλογές ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος, λέγοντας ότι «επενδύουμε τόσο πολύ στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεών μας, σε καινούργια αμυντικά συστήματα αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό». Υπογράμμισε ότι «ζούμε πια σε άλλους καιρούς» και διατύπωσε τη θέση ότι «κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας, κανείς τρίτος δεν θα την εγγυηθεί», σημειώνοντας πως η χώρα πρέπει να είναι «αρκετά ισχυρή» για να αποτρέψει οποιονδήποτε επιβουλεύεται την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα.«Η επένδυση στην άμυνα είναι ουσιαστικά μία επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία», είπε, προσθέτοντας ότι αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» ώστε οι πολίτες «να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια» και υπενθυμίζοντας ότι «για να κοιμούνται οι πολίτες ήσυχοι, κάποιοι ξαγρυπνούν… τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας».Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «έχουμε έναν πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά από 80 χρόνια» και ότι «τέσσερα χρόνια κρατάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς», επιμένοντας ότι «δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό». Περιέγραψε τη σύγκρουση ως περίπτωση «έναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο», όπου «κάποιος θέλει να αλλάξει με τη δύναμη της ισχύος του τα σύνορα» και κάποιος άλλος «προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτά τα σχέδια επιβολής μιας μεγαλύτερης δύναμης».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το βλέπει» και ότι αποτελεί «το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν», σημειώνοντας ότι έχει εμπεδωθεί «η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας». Σύνδεσε τις φορολογικές ελαφρύνσεις με τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, λέγοντας ότι «οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο» και ότι «οι συνταξιούχοι το βλέπουν ήδη», ενώ αναφέρθηκε και σε μέτρα για τους νέους με τη φράση «δεν θα πληρώσετε φόρο μέχρι τα 25 σας».Παράλληλα, περιέγραψε δύο βασικά κριτήρια με τα οποία, όπως είπε, θα κριθεί η κυβέρνηση: τη συνέπεια στις δεσμεύσεις και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων. «Το πρώτο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να βλέπει κάποιος, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε πριν από 2,5 χρόνια, είναι αν είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν και το «πώς αντιμετωπίζεις τις έκτακτες καταστάσεις;». Σε ευρύτερη αποτίμηση για τις δύο κυβερνητικές θητείες, είπε ότι «κάνουμε και τα δυο», τόσο διαχείριση κρίσεων όσο και μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι «το αποτέλεσμα θα το κρίνουν οι πολίτες».Σε πιο ανάλαφρη ενότητα, σε ερώτηση της Αθηναΐδας Νέγκα για το ποιον πολιτικό αρχηγό θα επέλεγε να συναντήσει σε ένα ελεύθερο απόγευμα, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη», εξηγώντας ότι του κάνει εντύπωση πως στην πολιτική αντιπαράθεση συχνά χάνεται η ευκαιρία μιας πιο προσωπικής γνωριμίας και λέγοντας ότι αισθάνεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει «μια πολύ έντονη πολεμική» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον ίδιο.Σε ερώτημα για νέα κόμματα και αναφορές τύπου «Κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι «παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων». Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι το να λες πως θα φτιάξεις κόμμα απέχει από το να το κάνεις και ότι κάποιος «κάπου, κάποια στιγμή θα διαβεί τον Ρουβίκωνα» αν πράγματι πάρει μια τέτοια απόφαση, προσθέτοντας ότι έχει μάθει «να μην χάνω πολύ ύπνο» για ζητήματα που δεν μπορεί να ελέγξει.Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός», σημειώνοντας ότι δεν επιλέγει συχνούς ανασχηματισμούς και υπενθυμίζοντας ότι αλλαγές έγιναν πρόσφατα, καθώς «δεν έχει κλείσει χρόνο αυτή η κυβέρνηση».Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ένα από τα παιδιά του να θελήσει να ασχοληθεί με την πολιτική, είπε ότι η προσφορά στα κοινά δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την πολιτική και έθεσε ως βασικό κριτήριο για όσους μπαίνουν στην πολιτική να έχουν εργαστεί προηγουμένως: «πρέπει να έχουν “κολλήσει ένσημα”. Πρέπει να έχουν δουλέψει».Στο τέλος, σε πιο προσωπικές και πολιτιστικές αναφορές, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το αγαπημένο του βιβλίο της χρονιάς, λέγοντας: «Αγαπημένο βιβλίο του 2025, το βιβλίο το οποίο διαβάζω τώρα… Λέγεται “Flesh”, “Σάρκα”», ενώ ανέφερε και το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη «Η Μεγάλη Επιστροφή». Επανέλαβε ότι οι πολιτικοί στόχοι για το 2026 έχουν ήδη εγκριθεί στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως το κρίσιμο είναι «να επιμείνουμε στην υλοποίηση της πολιτικής μας».