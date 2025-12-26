O Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο «Άγιου Βασίλη» μέσω του AI - Δείτε βίντεο
O Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο «Άγιου Βασίλη» μέσω του AI - Δείτε βίντεο

Ο πρώην υπουργός με βίντεο που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη στο TikTok ευχήθηκε «Καλές Γιορτές»

Ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, δημιούργησε ένα βίντεο με τη βοήθεια του AI στο TikTok για να ευχηθεί στους ακολούθους του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Αρης Σπηλιωτόπουλος με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε ένα έλκηθρο με ταράνδους και να... χάνεται στα βουνά. 

«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα» γράφει το μήνυμα του πρώην υπουργού στο TikTok.

Δείτε το βίντεο:
@spiliotopoulos

Καλες Γιορτες…

♬ original sound - Aris Spiliotopoulos



 
