O Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο «Άγιου Βασίλη» μέσω του AI - Δείτε βίντεο

Ο πρώην υπουργός

, δημιούργησε ένα βίντεο με τη βοήθεια του AI στο TikTok για να ευχηθεί στους ακολούθους του.



Στο βίντεο φαίνεται ο Αρης Σπηλιωτόπουλος με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε ένα έλκηθρο με ταράνδους και να... χάνεται στα βουνά.



«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα» γράφει το μήνυμα του πρώην υπουργού στο TikTok.



Δείτε το βίντεο:












