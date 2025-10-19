O Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο influencer διαφημίζει γυμναστήριο - Δείτε βίντεο
Άρης Σπηλιωτόπουλος

Ο πρώην υπουργός «ανεβάζει στροφές» στο TikTok, εμφανιζόμενος σε βίντεο γυμναστηρίου της Αθήνας να κάνει ασκήσεις εντατικής προπόνησης

Σε ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος συμμετέχει σε βίντεο γυμναστηρίου στο TikTok, διαφημίζοντας με... αθλητική διάθεση τον χώρο και το πρόγραμμα προπόνησης.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό γνωστού γυμναστηρίου της Αθήνας, δείχνει τον Άρη Σπηλιωτόπουλο να συμμετέχει ενεργά σε σειρά ασκήσεων.

Συγκεκριμένα ο πρώην υπουργός φαίνεται να σηκώνει βάρη, να κάνει ασκήσεις με σχοινιά, ποδήλατο και καθίσματα, δείχνοντας ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τον χώρο και το πρόγραμμα, εξηγώντας γιατί κάποιος πρέπει να επιλέξει το συγκεκριμένο γυμναστήριο.

Δείτε το βίντεο

@marksgroundathens

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει - τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym

♬ original sound - Mark’s Ground Athens

