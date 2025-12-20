Γιαννόπουλος για τον ξυλοδαρμό του από τον Παππά: Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο θα κληθεί στις δικαστικές αίθουσες
Η πλάκα πρέπει να τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά
Με ανάρτησή του στα social media o δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος προειδοποιεί όλους όσους τον σχολιάζουν και τον χαρακτηρίζουν δημοσίως, σχετικά με τον ξυλοδαρμό του από τον διαγραφέντα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γιαννόπουλος τονίζει ότι όποιος τον χαρακτηρίζει δημοσίως, είτε μέσω social media είτε αλλού, ως μέθυσο ή προκλητικό, σε σχέση με το περιστατικό, θα κληθεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στα δικαστήρια.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς μετά το επεισόδιο έκανε ανάρτηση στα Instagram Stories του, παραδεχόμενος μεν ότι αντέδρασε λάθος, άφηνε ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.
Συνοδεία αυτοπτών μαρτύρων, ο κ. Γιαννόπουλος πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός Ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, λόγω του επεισοδίου, ενώ ο ευρωβουλευτής διαγράφτηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες.— Nikos Giannopoulos (@nickgianno) December 20, 2025
Το άγριο επεισόδιο στο ΣτρασβούργοΥπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη ο Νίκος Παππάς έγινε πρωταγωνιστής σε βίαιο επεισόδιο με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο κατάστημα το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο και εκεί, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή.
