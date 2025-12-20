Γιαννόπουλος για τον ξυλοδαρμό του από τον Παππά: Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο θα κληθεί στις δικαστικές αίθουσες

δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος προειδοποιεί όλους όσους τον σχολιάζουν και τον χαρακτηρίζουν δημοσίως, σχετικά με τον ξυλοδαρμό του από τον διαγραφέντα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο.

Το άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο

Με ανάρτησή του στα social media oΣτην ανάρτησή του, ο κ. Γιαννόπουλος τονίζει ότι όποιος τον χαρακτηρίζει δημοσίως, είτε μέσω social media είτε αλλού, ως μέθυσο ή προκλητικό, σε σχέση με το περιστατικό, θα κληθεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στα δικαστήρια.«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς μετά το επεισόδιο έκανε ανάρτηση στα Instagram Stories του, παραδεχόμενος μεν ότι αντέδρασε λάθος, άφηνε ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη ο Νίκος Παππάς έγινε πρωταγωνιστής σε βίαιο επεισόδιο με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο κατάστημα το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο και εκεί, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή.Συνοδεία αυτοπτών μαρτύρων, ο κ. Γιαννόπουλος πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός Ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, λόγω του επεισοδίου, ενώ ο ευρωβουλευτής διαγράφτηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.