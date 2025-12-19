Γιαννόπουλος για την επίθεση Παππά: Λέει ψέματα, και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε πισώπλατα, δεν είχα πιει
Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι στο παρελθόν υπήρξε δημοσιογραφική διένεξη μεταξύ τους, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό δεν δικαιολογεί την αντίδραση του ευρωβουλευτή - «Ξεπέρασε τα όρια» ανέφερε
Ο Νίκος Γιαννόπουλος προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με τον ξυλοδαρμό του από τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο.
Μιλώντας στο Mega, τόνισε πως η παραδοχή του ευρωβουλευτή ότι τον χτύπησε είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αντανακλά την πλήρη αλήθεια. «Θέλω να πω ότι καλωσορίζω την παραδοχή του κ. Παππά, είναι ένα πρώτο βήμα για την παραδοχή της πλήρους αλήθειας, γιατί μέχρι στιγμής δεν λέει την πλήρη αλήθεια. Λέει επίσης και χοντροκομμένα ψέματα» δήλωσε ο δημοσιογράφος.
Όπως ανέφερε, στο περιστατικό δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ: «Ήμουν διαυγέστατος, δεν είχα κανένα πρόβλημα και ό,τι έγινε στη συνέχεια δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε οποιαδήποτε επήρεια από το ποτό» τόνισε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του δημοσιογράφου:
Όπως περιέγραψε, ενώ αποχωρούσε από το μαγαζί, ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε δυνατά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. «Ο κ. Παππάς λέει "τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα". Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με έβριζε λέγοντας "σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι", πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος, ενώ ανέφερε πως μετά το περιστατικό ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα -που περιέργως έσβησε λίγο μετά- και προσπάθησε να τον καλέσει στο κινητό του. «Μου έκανε έξι κλήσεις, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο» είπε.
«Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».
