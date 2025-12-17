Pulse: Στο 29% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, μειώθηκαν στο 11% από 14% εκείνοι που βλέπουν θετικά ένα κόμμα Τσίπρα

Μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούσαν οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, καταγράφει η έρευνα της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Στη δημοσκόπηση καταγράφεται απώλεια μίας μονάδας για τη ΝΔ και μισής για το ΠΑΣΟΚ.Πλέον, η επικαιρότητα κυριαρχείται από τις εκρηκτικές συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - οπότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κερδίζει δύο μονάδες και φτάνει στο 11% στην εκτίμηση ψήφου επιστρέφοντας στην τρίτη θέση, πάνω από την Ελληνική Λύση, που μένει «ακούνητη» στη συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ σταθερά στο 18% παραμένει και η «γκρίζα ζώνη».Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκείνοι που δηλώνουν «θετικοί» σε ένα «κόμμα Τσίπρα» μειώθηκαν από το 14% τον Νοέμβριο στο 11%, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν «ενδιαφέρον» για μία τέτοια εξέλιξη, παρέμειναν σταθεροί στο 10%, δίνοντας μία «περίμετρο» 21% για το επικείμενο εγχείρημα. Πάντως, η συγκεκριμένη ομάδα ζητά σε ποσοστό 46% από τον πρώην πρωθυπουργό να είναι επιλεκτικός με το ποιους θα πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ.Έχει ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση για το κύριο συναίσθημα με το οποίο οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, το 50% κάνει λόγο για την προοπτική - ποιος προσφέρει ελπίδα. Ακολουθεί με 22% το ποιος προσφέρει σιγουριά, με 11% η τιμωρητική ψήφος και με 9% η επιβράβευση για όσα σωστά έγιναν.