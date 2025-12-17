Αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Καρυστιανού - Τι λένε τώρα τα στελέχη της Κουμουνδούρου

Bουλευτές της Κουμουνδούρου τραβούν τώρα μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ιδιότητα της μητέρας θύματος και του δυνάμει πολιτικού προσώπου

, καθώς το ορθάνοιχτο παράθυρο που άνοιξε η τελευταία ως προς τη δημιουργία κινήματος, έχει ήδη προβληματίσει στελέχη της Κουμουνδούρου.



Αν και η επικεφαλής του Συλλόγου Συγγενών του δυστυχήματος των Τεμπών δεν είχε ανοίξει μέχρι πρότινος τα χαρτιά της ως προς τυχόν εμπλοκή της στην πολιτική, εντούτοις κυρία Καρυστιανού είχε δυο φορές προσκληθεί από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη και Έλενα Κουντουρά αντίστοιχα, εντούτοις η πολιτική σχέση της με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου έκοψε τις γέφυρες με την Κουμουνδούρου, όχι όμως και τα επίπεδα συναγερμού



να τοποθετούν την κυρία Καρυστιανού στον συντηρητικό χώρο, εντούτοις η οριζόντια απήχηση της υπόθεσης των Τεμπών απαιτεί χειρουργικός χειρισμούς για πολλά κομματικά επιτελεία, την στιγμή που βουλευτές της Κουμουνδούρου τραβούν τώρα μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ιδιότητα της μητέρας θύματος και του δυνάμει πολιτικού προσώπου.



Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πολιτικά τόνισε χθες στο iefimerida η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ενώ με ανάρτηση της «ψύχραιμα λίγο» συνέστησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Έλενα Ακρίτα. Όπως ανέφερε η κυρία Ακρίτα, «η εικόνα κάθε εγχειρήματος διαμορφώνεται από τις επιλογές του και τη συνέπειά τους στον χρόνο. Γιατί στην πολιτική, τίποτα δεν ειναι ουδέτερο. Κι αν η κυρία Καρυστιανου κάνει κόμμα θα κριθεί από τους πολίτες».







Αναλυτικά, η ανάρτηση:



Ψύχραιμα λίγο.



Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα αξιολογηθεί από τις επιλογές του, ανεξάρτητα από το έγκλημα των Τεμπών: τις συμμαχίες, τις αρχές του, τη στάση του στα κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Θεσμοί, κράτος δικαίου, εργασία, κοινωνική συνοχή, ανθρώπινα δικαιώματα.



Στα προσωποκεντρικά σχήματα, οι ανοχές μετρούν όσο και οι διακηρύξεις. Η στάση απέναντι στον αυταρχισμό και την ακροδεξιά κρίνεται στην πράξη.



Η εικόνα κάθε εγχειρήματος διαμορφώνεται από τις επιλογές του και τη συνέπειά τους στον χρόνο. Γιατί στην πολιτική, τίποτα δεν ειναι ουδέτερο. Κι αν η κυρία Καρυστιανου κάνει κόμμα θα κριθεί από τους πολίτες.



Εν τω μεταξύ, στη συζήτηση μπήκε και ο πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, σημειώνοντας για την Μαρία Καρυστιανού πως «Δεν γνωρίζω αν σκοπεύει να αναμιχθεί ενεργά στην πολιτική και να κατέβει στις προσεχείς εκλογές». «Αν και όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το κρίνω και θα αξιολογήσω το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, όπως και όλοι μας», κατέληξε.



Εκτιμώ και θαυμάζω ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Καρυστιανού. Για τον αγώνα της, την σοβαρότητα, το ήθος και το σθένος που δείχνει.



Δεν γνωρίζω αν σκοπεύει να αναμιχθεί ενεργά στην πολιτική και να κατέβει στις προσεχείς εκλογές. Αν και όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το κρίνω και θα αξιολογήσω το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, όπως και όλοι μας.



Αυτό όμως που θεωρώ άδικο, προκλητικό και πολύ βρώμικο, είναι η κλιμάκωση των ειρωνικών σχολίων και η εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα που δέχεται ήδη από το κόμμα και την κυβέρνηση της ακρίβειας, των ανισοτήτων, της έξαρσης της διαφθοράς, των υποκλοπών και των «φραπέδων»!