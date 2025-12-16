Νίκος Πλακιάς: «Η Καρυστιανού μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής»



Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Πλακιά

Τέλος σε ό,τι αφορά τη δίκη (που αρχίζει τον επόμενο Μάρτιο), ο κ. Πλακιάς είπε ότι «αν ξεκινούσε η δίκη νωρίς, οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή».«Την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».