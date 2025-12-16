Καρυστιανού: Προσπαθούμε να οργανωθούμε, πιθανότατα θα γίνει κόμμα, δεν θα σταματήσω
Καρυστιανού: Προσπαθούμε να οργανωθούμε, πιθανότατα θα γίνει κόμμα, δεν θα σταματήσω
Είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού
Νέες δηλώσεις στις οποίες άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος στο οποίο θα είναι «στην πρώτη γραμμή» έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Καρυστιανού.
«Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της» είπε αρχικά στο Kontra Channel, λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη τοποθέτησή της στον ΣΚΑΪ,
Ενώ στην ερώτηση αν η ίδια θα είναι μπροστά απάντησε: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».
Σε νέα ερώτηση, δε, για το αν το κίνημα αυτό θα πάρει τη μορφή κόμματος η Μαρία Καρυστιανού άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».
Ωστόσο ξεκαθάρισε - σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα - πως «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».
Με αφορμή, τέλος, επιθέσεις που δέχεται, η ίδια σχολίασε «γνωρίζω για ποιους λόγους θέλουν να με σταματήσουν. Δεν θα σταματήσω, θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στην πραγμάτωση του αγώνα μου με αυτό το νέο, θα συνεχίσω πιο δυνατά».
