Συρεγγέλα: Η Σεμερτζίδου δεν υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάποτε η Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια
Η κα Κωνσταντοπούλου, ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας τόνισε η βουλευτής της ΝΔ αναφερόμενη στον ισχυρισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν υπάλληλος του γραφείου της
Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μαρία Συρεγγέλα τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν υπάλληλος του γραφείου της. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η βουλευτής της ΝΔ, καλεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη.
«Καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια» αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα και τονίζει ότι επιφυλάσσεται για τα νόμιμα δικαιώματά της αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ζητήσει συγγνώμη.
Δείτε βίντεο με τις αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση της κυρίας Συρεγγέλα:
Αναλυτικά η δήλωσή της κυρίας Συρεγγέλα:
«Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της εξεταστικής επιτροπής, από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κα Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κα Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.
Είτε ως Υφυπουργός είτε ως βουλευτής είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.
Ζήτησα από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.
Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
