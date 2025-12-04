Συρεγγέλα: Η Σεμερτζίδου δεν υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάποτε η Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια

Η κα Κωνσταντοπούλου, ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας τόνισε η βουλευτής της ΝΔ αναφερόμενη στον ισχυρισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν υπάλληλος του γραφείου της