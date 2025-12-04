Εκρηκτικοί διάλογοι στη Βουλή: Τρώτε με χρυσά κουτάλια, είπε η Κωνσταντοπούλου, θα έπρεπε να λέγεστε Πλεύση Λασπολογίας, της απάντησε ο Μαγειρίας, δείτε βίντεο

Εκρηκτικός ήταν ο διάλογος στην εξεταστική της Βουλής, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον μάρτυρα, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε την εισαγωγική τοποθέτηση τουκαι την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.“Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.Δείτε βίντεο:Αμφισβητείτε τον θάνατο της αδελφής μου. Θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια μου. Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη: δεν ντρέπεστε; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί. Πότε πήγατε στο ορφανοτροφείο;από τα 4 μέχρι τα 8-9 μου χρόνιααπό το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωσημα τι λέτε; Το 1994 έγινε το δικαστήριο για την απαλλοτρίωσηΗ ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου τον ενέπλεξεΔείτε βίντεο:Δημοσίευμα στην Huffington αναφέρει ότι στην περιοχή Τρικάλων συνελήφθη κτηνοτρόφος γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 3 πιστόλια αστυνομικός φάρος και πηλίκιο. Προκάλεσαν εντύπωση τα εισοδήματά του.σας υπογράφω πληρεξούσιο να πάτε και εμένα στα δικαστήρια. Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ. Να μου τρυπήσετε την μύτη. Αλλά αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Είναι λάσπη. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για αρχαιοκαπηλία. Μου βρήκαν 3 πιστόλια της δεκαετία του 1940 που ήταν κειμήλια του πατέρα μου. Και το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να μου επιστραφούν. Όμως αυτό που κάνετε είναι αντιπολίτευση στην δική μου πλάτη. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας. Αλλά Πλεύση Λασπολογίας.είπατε ότι ο πατέρας σας γνώριζε τον πατέρα του Σκρέκα. Τι σχέση είχαν;ο πατέρας μου πέθανε πριν από 25 χρόνια. Τι με ρωτάτε ;O Σκρέκας έκλεισε την ΛΑΡΚΟστο τέλος θα με κατηγορήσετε και για πυρηνικούς πυραύλουςγιατί τα είχε αυτά τα όπλα ο πατέρας σας; Ήταν αντάρτης ;ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.μήπως ήταν ταγματασφαλίτης;τώρα τι να σας πω; Ντροπή σας.τρώτε με χρυσά κουτάλια την ώρα που οι αγρότες πεινάνε. Τα παίρνατε από παντούτι είναι αυτά που λεςόχι μαγκιές. Με άκουσες. Να μου μιλάς στον πληθυντικό. Είσαι μάρτυρας εδώ. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης εδώ. Το Δημόσιο παίρνει από όλους και δίνει μόνο σε εσάςκαι από εμάς πήρε την περιουσία μας.τι πήρε ;μας σας είπα για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μαςπόσα στρέμματα ήταν το οικόπεδο και κολυμπάτε ακόμα στο χρήμα ;υπάρχουν συμβόλαια γι' αυτάπου τα βρήκε η μητέρα σας τα χρήματα και τα αγόρασε ;εργαζόταν.το 1972 είχε τόσα λεφτά και αγόρασε οικόπεδο;εργαζόταν. Το 1972 δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ κυρία Κωνσταντοπούλουείχατε βρει από τότε τρόπους να αρμέγετε το Δημόσιολέτε ψέματα. Κάνετε παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας μου. Λέτε ψέματα: πόσα εισοδήματα δηλώσατε 2019-24 ;περίπου 75 χιλ ευρώ2015-18;πολύ λιγότερα. Γύρω στις 15 χιλ ευρώ . Θα πείτε τώρα ότι αυξήθηκαν επί ΝΔαπό τα λαχεία. Ζείτε εις βάρος των Eλλήνων πολιτώντο 2018 εντάχθηκαν τα ζώα μου στην βιολογική γεωργία.