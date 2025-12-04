Μαγειρίας στη Βουλή: Με λεφτά που μου δώρισε η μάνα μου αγόρασα τη Ferrari
Η μητέρα του, είπε, τού παραχώρησε το μερίδιό της από απαλλοτρίωση έκτασης - Εχω κερδίσει συνολικά από τζόκερ σε έξι χρόνια 25.000 ευρώ, είπε
Μεγαλοκτηνοτρόφος με εκατοντάδες βιολογικές αγελάδες που του αποφέρουν ετησίως επιδοτήσεις σχεδόν 100 χιλ. ευρώ δήλωσε ο Χρήστος Μαγειρίας καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ίδιος έσπευσε να δώσει εξηγήσεις και για την περίφημη Ferrari λέγοντας πως αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Ο Χρήστος Μαγειρίας υποστήριξε ότι η μητέρα του, τού έκανε δώρο το δικό της μερίδιο προκειμένου να αποκτήσει το πολυτελές ΙΧ.
Παράλληλα, ο μάρτυρας έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν ισχύουν όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων και πρόσθεσε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 χιλ ευρώ. “Είμαι γόνος κτηνοτροφικής οικογένειας. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα” ανέφερε αρχικά ενώ για την Ferrari σημείωσε «Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί από πόρους εργασίας ή επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο λιμένα Ηγουμενίτσα. Ένας μέρος της αποζημίωσης μου την έκανε δώρο η μητέρα μου και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως».
Ο ίδιος είπε ότι κατά μέσο όρο οι ετήσιες επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και όχι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 98.500 ευρώ. «Άλλες χρονιές είναι 60 χιλ και άλλες 120 χιλ ευρώ. Συνολικά το 2019-25 έχω πάρει 593 χιλ ευρώ και κάτι παραπάνω” είπε για να υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν “Από το 2019 έχω 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα.
Και έχω 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Το ίδιο και οι αγελάδες μου είναι στην βιολογική γεωργία. Πέραν αυτών έχω και ιστορικά δικαιώματα».
Αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια είπε τα εξής:
Λαζαρίδης: πόσες φορές κερδίσατε σε τυχερά παιχνίδια και τι ποσά;
Μαγειρίας: δεν κέρδισα 6 χιλιάδες δελτία που λέγεται. Συνολικά από το 2019 έχω κερδίσει περίπου 25 χιλιάδες ευρώ.
Λαζαρίδης: και πριν το 2019;
Μαγειρίας: παίζω 2-3 φορές την εβδομάδα
Λαζαρίδης: είπατε και πριν το 2019 κερδίζατε
Μαγειρίας: όχι μεγάλα ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Λαζαρίδης: γιατί δεσμεύτηκαν λογαριασμοί;
Μαγειρίας: Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν είμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Οταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε
Αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είπε ότι ο έλεγχος προκλήθηκε από δημοσιεύματα ενώ αμφισβήτησε το περιεχόμενο του πορίσματος και την εντολή δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών.
Λαζαρίδης: γιατί δεσμεύτηκαν λογαριασμοί;
Μαγειρίας: Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν είμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Οταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε.
Οι τόνοι ανέβηκαν κατά την εξέταση του μάρτυρα από την βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου η οποία υπαινίχθηκε ότι ο Χρήστος Μαγειρίας είναι απατεώνας που λειτουργεί εις βάρος των έντιμων κτηνοτρόφων. Από την πλευρά του ο μάρτυρας επέμεινε πως το σύνολο των ελέγχων που έχουν γίνει διαχρονικά στην μονάδα του επιβεβαίωσαν ότι διαθέτει τον αριθμό των ζώων που δηλώνει ενώ πρόσθεσε ότι και οι δικαστικές αποφάσεις μετά από καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα τον αθώωσαν. Ωστόσο η κυρία Διαμάντω Μανωλάκου εξακολούθησε να αμφισβητεί την εντιμότητα του σημειώνοντας ότι η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς.
Χ. Μαγειρίας: μα σας λέω κυρία μου ότι έχει προσφύγει για το πόρισμα της αρχής η οποία έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς μου μέχρι να ολοκληρώσει την έρευνα, όχι γιατί κάτι βρήκε
Ζ. Κωνσταντοπούλου: να μιλάτε καλύτερα στους βουλευτές . Όχι κυρία μου
Χ. Μαγειρίας: γιατί το “κυρία μου” είναι προσβλητικό;
Δ. Μανωλάκου: αφήστε τα αυτά. Αυτά που κάνατε μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.
Χ. Μαγειρίας: τι μου λέτε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι έντιμοι κτηνοτρόφοι όπως είμαι εγώ
Δ. Μανωλάκου: δεν λέω για τους έντιμους κτηνοτρόφους. Μιλάω για εσάς που σας ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα
Χ. Μαγειρίας: ελάτε αύριο στις εγκαταστάσεις μου και αν δεν βρείτε τα ζώα και όσα σας δηλώνω να με πείτε ξεφτίλα Μαγειρία. Αν τα βρείτε όμως να μου ζητήσετε συγγνώμη.
Ένταση υπήρξε και κατά τη διάρκεια που η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε από τον μάρτυρα εξηγήσεις για τα ζώα που έχουν χαθεί από «ανωτέρα βία».
M. Αποστολάκη: Σας ρωτά εάν υπάρχουν δηλώσεις ανωτέρας βίας
Χ. Μαγειρίας: Υπάρχουν πάντα σε ένα κοπάδι ελευθέρας βοσκής γιατί τρώνε λύκοι και αρκούδες ζώα και πεθαίνουν από τοκετό που δεν μπορούν να γεννήσουν. Όλη η οικογένεια έχει ανωτέρα βία, καθώς δεν γίνεται ο λύκος να τρώει μόνο τα δικά μου.
Μ. Αποστολάκη: Πόσα έφαγε ο κακός ο λύκος;
Χ. Μαγειρίας: Ο κακός ο λύκος, κυρία Αποστολάκη μπορεί να φάει από 3 μέχρι 12, 15 τον χρόνο.
Μ. Αποστολάκη: Πόσα σας έφαγε από το 2019 και μετά;
Χ. Μαγειρίας: Ζητήστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ζητήσω ο ίδιος να βγάλει τα χαρτιά. Δεν περνάνε στην κάθε μονάδα από τότε τα 30 ζώα με τίποτα
Μ. Αποστολάκη: Υπάρχουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις που εμφανίζετε γονικές παροχές με τη μητέρα σας. Η μητέρα σας δεν σας δίνει μόνο από την απαλλοτρίωση του 1970 που μας είπατε για να πάρετε Ferrari. Σας δίνει και το 2023 295.000 ευρώ γονική παροχή και το 2024 και πάλι. Η μητέρα σας παίρνει επιδοτήσεις και σας κάνει γονική παροχή το ποσό των επιδοτήσεων.
Χ. Μαγειρίας: Όχι, κ. Αποστολάκη. Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρονών, δουλεύει από τα γεννοφάσκια της, έχει πάρει τα λεφτά που έχει νόμιμα φορολογημένα. Δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Είναι από τα νόμιμα εισοδήματά της.
Μ. Αποστολάκη: Από πού;
Χ. Μαγειρίας: Ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου κάθε μέρα, τι θα είμαι μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου; Να της λέω «μαμά χάλασες πέντε ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12;»
Μ. Αποστολάκη: Για 7 ή 5 ευρώ εγώ τη μαμά μου δεν την ρωτάω. Αν είναι για 295.000 την ρωτάω
