Μαγειρίας στη Βουλή: Με λεφτά που μου δώρισε η μάνα μου αγόρασα τη Ferrari

Η μητέρα του, είπε, τού παραχώρησε το μερίδιό της από απαλλοτρίωση έκτασης - Εχω κερδίσει συνολικά από τζόκερ σε έξι χρόνια 25.000 ευρώ, είπε