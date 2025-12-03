Μητσοτάκης: Έχουμε τους υψηλότερους ρυθμούς αναπτυξης στην ευρωζώνη και γι' αυτό μειώνουμε φόρους, δείτε live
Μητσοτάκης: Έχουμε τους υψηλότερους ρυθμούς αναπτυξης στην ευρωζώνη και γι' αυτό μειώνουμε φόρους, δείτε live
Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών - Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης είπε ο πρωθυπουργός στο 36ο Greek Economic Summit
Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο.
Αναφερόμενος στην οικονομία και ειδικά για την ανάπτυξη σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη όντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα.
«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τα κέρδη, μετά πρέπει να μας απασχολήσουν.
Δείτε live
Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια και είπε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.
Στην πρώτη παρέμβασή του ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης υπογράμμισε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που ήταν πριν από λίγα χρόνια.
Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η μάχη αυτή είναι συνεχής. «Θα κερδηθεί αυτός ο πόλεμος άσχετα αν μπορούν να χαθούν κάποιες μάχες», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι αύριο στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει αλλαγές που οδηγούν σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Οι άλλες μεταρρυθμίσεις, εκείνες που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι συνεχείς. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα εκλογικό σχεδιασμό και να βάλουμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από τώρα μιλάει για την Ελλάδα του 2030 κάτι που απαιτεί σχεδιασμό από τώρα.
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση. Δοκιμάσαμε πολλές φορές να προσεγγίσουμε το πρόβλημα...Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. Ζητώ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δείξουν κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα. Κάθε μεταρρύθμιση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροχρόνιο όφελος», ανέφερε.
Αναφερόμενος στην οικονομία και ειδικά για την ανάπτυξη σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη όντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα.
«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τα κέρδη, μετά πρέπει να μας απασχολήσουν.
Δείτε live
Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια και είπε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.
Στην πρώτη παρέμβασή του ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης υπογράμμισε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που ήταν πριν από λίγα χρόνια.
Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η μάχη αυτή είναι συνεχής. «Θα κερδηθεί αυτός ο πόλεμος άσχετα αν μπορούν να χαθούν κάποιες μάχες», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι αύριο στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει αλλαγές που οδηγούν σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Οι άλλες μεταρρυθμίσεις, εκείνες που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι συνεχείς. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα εκλογικό σχεδιασμό και να βάλουμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από τώρα μιλάει για την Ελλάδα του 2030 κάτι που απαιτεί σχεδιασμό από τώρα.
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση. Δοκιμάσαμε πολλές φορές να προσεγγίσουμε το πρόβλημα...Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. Ζητώ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δείξουν κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα. Κάθε μεταρρύθμιση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροχρόνιο όφελος», ανέφερε.
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα