Τασούλας: Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο θύμα μιας δολοφονικής τρομοκρατικής ενέργειας
Τασούλας: Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο θύμα μιας δολοφονικής τρομοκρατικής ενέργειας
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές»
Με σκληρή γλώσσα καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, «προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα».
Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ακόμη ότι η πολιτική ιδιότητα των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο των δραστών δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, τονίζοντας πως η πολιτική δολοφονική βία δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει πολίτες, να απειλεί και να υπονομεύει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Η δήλωση του ΠτΔ
Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, «προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα».
Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ακόμη ότι η πολιτική ιδιότητα των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο των δραστών δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, τονίζοντας πως η πολιτική δολοφονική βία δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει πολίτες, να απειλεί και να υπονομεύει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Η δήλωση του ΠτΔ
Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.
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