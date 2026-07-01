Τασούλας: Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο θύμα μιας δολοφονικής τρομοκρατικής ενέργειας

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές»