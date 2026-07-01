Πολιτική καταδίκη χωρίς αστερίσκους για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική καταδίκη χωρίς αστερίσκους για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Από την κυβέρνηση έως την αντιπολίτευση, κοινό μήνυμα καταδίκης για την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της 72χρονης
Έντονες αντιδράσεις και μηνύματα καταδίκης από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου προκάλεσε ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη.
Η 72χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, με εγκαύματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας και πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, κατέληξε στις 18:50 της Τετάρτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα επιβεβαίωση του «δολοφονικού και απάνθρωπου χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή «στο αίμα και τον διχασμό των άκρων». Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα απέναντι στην τρομοκρατία και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα, τη δημοκρατία και την ασφάλεια των πολιτών, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «δολοφονία» της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν ιερή υποχρέωση να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της.
Με σκληρή γλώσσα καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, «προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα».
Η δήλωση του ΠτΔ
Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.
«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους.
Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.
Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».
Η 72χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, με εγκαύματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας και πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, κατέληξε στις 18:50 της Τετάρτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα επιβεβαίωση του «δολοφονικού και απάνθρωπου χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή «στο αίμα και τον διχασμό των άκρων». Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα απέναντι στην τρομοκρατία και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα, τη δημοκρατία και την ασφάλεια των πολιτών, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «δολοφονία» της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν ιερή υποχρέωση να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της.
Με σκληρή γλώσσα καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, «προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα».
Τασούλας: Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο θύμα μιας δολοφονικής τρομοκρατικής ενέργειας
Η δήλωση του ΠτΔ
Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.
Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.
«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους.
Μητσοτάκης: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!
Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.
Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».
Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκεΓια δολοφονία της Βάγια Νέστορα μίλησε καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του μετά την θλιβερή είδηση ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ εξέπνευσε μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.
Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό δήλωσε συνεντριμμένος από την απώλεια της 73χρονης γυναίκας και σημείωσε: «Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη».
Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:
Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.
Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.
Η δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη
Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
Νίκος Χαρδαλιάς: Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου
Με μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δηλώνει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.
«Δολοφόνοι... Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Χαρδαλιάς και προσθέτει: «Η βία και η αθλιότητα συνεχίζεται. Και έχει ιδεολογία. Και έχει μόνο θύματα. Και πάντα είναι αθώοι. Συλλυπητήρια Αφροδίτη μου».
Το κόμμα αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία και επισημαίνει πως η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο προς την οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας.
Η ανακοίνωση
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.
Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.
Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε με ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος του, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της.
Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση του, η τραγική εξέλιξη προκαλεί σοκ και οδύνη, ενώ τονίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτηση
Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη.
Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.
Τη θλίψη και τον αποτροπιασμό του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστωρα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από εμπρηστική επίθεση στην οικία της, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής που συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εγκληματική» και «τρομοκρατική».
Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα
Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους.
Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.
Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα
Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση».
«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.
Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:
Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.
Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.
Η δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη
Τη θλίψη και την οδύνη του για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως οι υπεύθυνοι της δολοφονικής ενέργειας πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
Νίκος Χαρδαλιάς: Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου
Με μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δηλώνει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.
«Δολοφόνοι... Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Χαρδαλιάς και προσθέτει: «Η βία και η αθλιότητα συνεχίζεται. Και έχει ιδεολογία. Και έχει μόνο θύματα. Και πάντα είναι αθώοι. Συλλυπητήρια Αφροδίτη μου».
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑΤα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.
Το κόμμα αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία και επισημαίνει πως η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο προς την οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας.
Η ανακοίνωση
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.
Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.
Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε με ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος του, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της.
Φάμελλος: Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία
Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση του, η τραγική εξέλιξη προκαλεί σοκ και οδύνη, ενώ τονίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτηση
Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη.
Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.
Τη θλίψη και τον αποτροπιασμό του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστωρα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από εμπρηστική επίθεση στην οικία της, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Αλέξης Τσίπρας: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία
Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής που συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εγκληματική» και «τρομοκρατική».
Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα
Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους.
Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.
Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα
Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση».
«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.
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