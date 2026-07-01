Πολιτική καταδίκη χωρίς αστερίσκους για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη





Δένδιας: Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα αναδεικνύει τους κινδύνους της τυφλής βίας



Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για μια τραγική εξέλιξη που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.



Η ανάρτηση του



Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας. Αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός & η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια.



Θεοδωρικάκος: Θέμα τιμής να συλληφθούν οι δολοφόνοι



Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την τραγική κατάληξη της 72χρονης, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.



Σε ανάρτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «θέμα τιμής» να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της επίθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.





Γεωργιάδης: Άδικος και τραγικός θάνατος - Εμπιστευόμαστε την ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των δραστών



Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την τραγική κατάληξη της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.



Σε μήνυμά του, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό της άδικο και τραγικό.



Παράλληλα, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στις Αρχές, σημειώνοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει τους υπεύθυνους της επίθεσης και θα τους οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.





Ανδρουλάκης: Οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρηθούν

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό δήλωσε συνεντριμμένος από την απώλεια της 73χρονης γυναίκας και σημείωσε: «Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη».Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.



Τη θλίψη και την οδύνη του για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως οι υπεύθυνοι της δολοφονικής ενέργειας πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ



Φάμελλος: Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία



Αλέξης Τσίπρας: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.Με μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δηλώνει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.«Δολοφόνοι... Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Χαρδαλιάς και προσθέτει: «Η βία και η αθλιότητα συνεχίζεται. Και έχει ιδεολογία. Και έχει μόνο θύματα. Και πάντα είναι αθώοι. Συλλυπητήρια Αφροδίτη μου».Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.Το κόμμα αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία και επισημαίνει πως η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο προς την οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας.Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε με ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος του, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της.Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση του, η τραγική εξέλιξη προκαλεί σοκ και οδύνη, ενώ τονίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη.Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.Τη θλίψη και τον αποτροπιασμό του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστωρα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από εμπρηστική επίθεση στην οικία της, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής που συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εγκληματική» και «τρομοκρατική».Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους.Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της.Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση».«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.