«Είναι εγκληματίες»: Ο Παναγιώτης Νέστορας περιγράφει την εμπρηστική επίθεση που σκότωσε τη σύζυγό του
«Είναι εγκληματίες»: Ο Παναγιώτης Νέστορας περιγράφει την εμπρηστική επίθεση που σκότωσε τη σύζυγό του
«Η κόρη μου έχει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει»
«Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», δηλώνει ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος εδώ και λίγες ώρες πενθεί για την τραγική απώλεια της συζύγου του, Βάγιας, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
«Γύρω στις 04:00 ώρα χτύπησε ο συναγερμός. Βλέπω φωτιά. Μου λέει: Στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπάει ο συναγερμός; Και τις λέω: Στο δικό μας πήρε φωτιά. Πήγα να ψάξω το τηλέφωνο και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω, στο ισόγειο για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση [...]. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της και δημιουργήθηκαν εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος, το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Νέστορας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Όπως αποκαλύφθηκε πίσω από την τραγωδία κρύβεται ακόμη μία μεγάλη απώλεια, καθώς η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε, η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανός από μητέρα.
Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων
Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,
για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..
Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..
Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…
Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..
Σε αγαπώ…».
«Είχαν ίδιο τρόπο δράσης και εμπρηστικό μηχανισμό»
Την ίδια ώρα ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της, αποκαλύπτοντας ότι οι έρευνες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα... Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. «Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι Αρχές έχουν διαπιστώσει σαφή κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι συνδέονται μεταξύ τους.
«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται μεγάλο όγκος βιντεοληπτικού υλικού από ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Αναφερόμενη στην επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι όσοι προχωρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως επιλέγουν πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική προστασία ή σημεία όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Τόνισε επίσης ότι στα σημεία των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».
«Γύρω στις 04:00 ώρα χτύπησε ο συναγερμός. Βλέπω φωτιά. Μου λέει: Στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπάει ο συναγερμός; Και τις λέω: Στο δικό μας πήρε φωτιά. Πήγα να ψάξω το τηλέφωνο και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω, στο ισόγειο για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση [...]. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της και δημιουργήθηκαν εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος, το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Νέστορας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Η σπαρακτική ανάρτησηΥπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Νέστορας είχε προχωρήσει σε μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αποχαιρετώντας τη σύζυγό του.
Όπως αποκαλύφθηκε πίσω από την τραγωδία κρύβεται ακόμη μία μεγάλη απώλεια, καθώς η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε, η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανός από μητέρα.
Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων
Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,
για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..
Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..
Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…
Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..
Σε αγαπώ…».
«Είχαν ίδιο τρόπο δράσης και εμπρηστικό μηχανισμό»
Την ίδια ώρα ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της, αποκαλύπτοντας ότι οι έρευνες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα... Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. «Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι Αρχές έχουν διαπιστώσει σαφή κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι συνδέονται μεταξύ τους.
«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται μεγάλο όγκος βιντεοληπτικού υλικού από ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Αναφερόμενη στην επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι όσοι προχωρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως επιλέγουν πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική προστασία ή σημεία όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Τόνισε επίσης ότι στα σημεία των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».
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