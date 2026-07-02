Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας ο Τσίπρας - Τι απάντησε σε Ασλανίδη για την καθυστέρηση 2,5 ωρών στη δίκη των Τεμπών

🎥Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε σήμερα, σε συνέντευξή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα και εγκληματία». ‼️ Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την προβολή πλάνων του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε τους τόνους και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece