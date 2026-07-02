Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας ο Τσίπρας - Τι απάντησε σε Ασλανίδη για την καθυστέρηση 2,5 ωρών στη δίκη των Τεμπών
Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας ο Τσίπρας - Τι απάντησε σε Ασλανίδη για την καθυστέρηση 2,5 ωρών στη δίκη των Τεμπών
«Ξεχνάει κανείς που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με φωτογραφικές τροπολογίες; », διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον πρώην πρωθυπουργό
Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε σήμερα, σε συνέντευξή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα και εγκληματία».
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την προβολή πλάνων του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε τους τόνους και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.
«Ωχ, τώρα μου βάλατε και τον Τσίπρα. Εάν θέλετε να βάλετε τον Τσίπρα, μπορείτε να βάλετε εκείνη τη φοβερή σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2018, μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι [...]. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Είναι εντυπωσιακό πώς κάποιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και συμπλήρωσε στον ίδιο τόνο:
«Εμείς κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι την Κυριακή έχουμε ένα φεστιβάλ. Είναι σημαντική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Και ο Τσίπρας, από τον Οκτώβριο, χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζεται, χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζουν το βιβλίο του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί».
«Είναι προφανές ότι τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο. Είναι εκείνος που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους πλειστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι [...]», είπε σε άλλο σημείο.
Και κατέληξε: «Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Δεν τον λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας».
«Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης εάν πάρει 20%, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Είναι σαφές ότι υπάρχει deal. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά. Ο κόσμος έχει απορρίψει αυτόν τον δικομματισμό και τον Τσίπρα τον κατακρήμνισε. Και τον Μητσοτάκη το 24», είπε σε άλλο σημείο.
Την ίδια ώρα, απαντώντας στο χθεσινό ξέσπασμα του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου» στη δίκη για τα Τέμπη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε:
«Στον κ. Ασλανίδη κάποιος είπε ψευδώς ότι το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθω εγώ. Αυτό είναι ψευδές. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Για εμάς δεν έχει ποτέ το δικαστήριο καθυστερήσει. Του κ. Ασλανίδη του έχω στείλει μήνυμα και τον έχω καλέσει. Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στις 12:00. Το δικαστήριο, στις 11:10, διέκοψε, διότι οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού μίλησαν δύο, δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι θα επιφυλαχθούν. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο για να με περιμένει. Επομένως, όποιος το είπε, το έκανε δόλια».
Και συμπλήρωσε: «Εγώ, πηγαίνοντας, θα κατέθετα -και το κατέθεσα- ένα έγγραφο το οποίο εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Κυρανάκη. Είναι το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 6 Μαρτίου. Το πήραμε με αιματηρό κοινοβουλευτικό ελέγχο και με εμπόδιζαν να πάω. Στήσανε τη μέρα του δικαστηρίου, διαδικασία άρσης ασυλίας».
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την προβολή πλάνων του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε τους τόνους και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.
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🎥Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε σήμερα, σε συνέντευξή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα και εγκληματία». ‼️ Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την προβολή πλάνων του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε τους τόνους και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Ωχ, τώρα μου βάλατε και τον Τσίπρα. Εάν θέλετε να βάλετε τον Τσίπρα, μπορείτε να βάλετε εκείνη τη φοβερή σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2018, μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι [...]. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Είναι εντυπωσιακό πώς κάποιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και συμπλήρωσε στον ίδιο τόνο:
«Εμείς κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι την Κυριακή έχουμε ένα φεστιβάλ. Είναι σημαντική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Και ο Τσίπρας, από τον Οκτώβριο, χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζεται, χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζουν το βιβλίο του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί».
«Είναι προφανές ότι τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο. Είναι εκείνος που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους πλειστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι [...]», είπε σε άλλο σημείο.
Και κατέληξε: «Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Δεν τον λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας».
«Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης εάν πάρει 20%, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Είναι σαφές ότι υπάρχει deal. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά. Ο κόσμος έχει απορρίψει αυτόν τον δικομματισμό και τον Τσίπρα τον κατακρήμνισε. Και τον Μητσοτάκη το 24», είπε σε άλλο σημείο.
Την ίδια ώρα, απαντώντας στο χθεσινό ξέσπασμα του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου» στη δίκη για τα Τέμπη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε:
«Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει»
«Στον κ. Ασλανίδη κάποιος είπε ψευδώς ότι το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθω εγώ. Αυτό είναι ψευδές. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Για εμάς δεν έχει ποτέ το δικαστήριο καθυστερήσει. Του κ. Ασλανίδη του έχω στείλει μήνυμα και τον έχω καλέσει. Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στις 12:00. Το δικαστήριο, στις 11:10, διέκοψε, διότι οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού μίλησαν δύο, δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι θα επιφυλαχθούν. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο για να με περιμένει. Επομένως, όποιος το είπε, το έκανε δόλια».
Και συμπλήρωσε: «Εγώ, πηγαίνοντας, θα κατέθετα -και το κατέθεσα- ένα έγγραφο το οποίο εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Κυρανάκη. Είναι το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 6 Μαρτίου. Το πήραμε με αιματηρό κοινοβουλευτικό ελέγχο και με εμπόδιζαν να πάω. Στήσανε τη μέρα του δικαστηρίου, διαδικασία άρσης ασυλίας».
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