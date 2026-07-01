Δώρα Χρυσικού: Δούλευα ούσα άρρωστη, φαλακρή, με την τομή και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ, έφυγα γιατί ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα
Δώρα Χρυσικού: Δούλευα ούσα άρρωστη, φαλακρή, με την τομή και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ, έφυγα γιατί ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα
Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ο καρκίνος εμφανίστηκε στη ζωή της και για τον τότε σύντροφό της - «Είχαμε ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα, αλλά είχα εγκλωβιστεί, ένιωθα ότι του χρωστάω»
Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Δώρα Χρυσικού, εξηγώντας πως την περίοδο που αρρώστησε και ο καρκίνος εμφανίστηκε στη ζωή της, ο σύντροφός της δεν εργαζόταν και καθόταν μονίμως σε έναν καναπέ, ενώ η ίδια δούλευε ούσα φαλακρή, με την τομή από την επέμβασή της.
Η ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 30 Ιουνίου πως η σχέση τους είχε φτάσει σε πολύ άσχημο επίπεδο, όμως έμεναν μαζί καθώς αισθάνονταν «εξάρτηση», ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ίδια κατάφερε να φύγει όταν ερωτεύτηκε έναν άλλον άντρα.
Η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε αρχικά πως άργησε να αντιληφθεί ότι η κατάσταση στην οποία ζούσε ήταν κακοποιητική: «Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή μου "Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις". Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα. Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι "θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή". Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε "Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή". Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση... στα πάντα. Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο», είπε.
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Όπως εξήγησε, ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χώριζε με τον τότε σύντροφό της, όμως ίσως ο τρόπος να ήταν διαφορετικός σε άλλη περίπτωση: «Σίγουρα θα είχα χωρίσει. Ίσως να μην το είχα κάνει τόσο απότομα και τόσο αποφασιστικά», επισήμανε.
Η Δώρα Χρυσικού τόνισε πως ένιωθε ότι τον συντηρούσε, αλλά δεν μπορούσε να φύγει εύκολα γιατί αισθανόταν πως «χρωστούσε» στον σύντροφό της επειδή ήταν δίπλα της από την αρχή της ασθένειάς της: «Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα. Είναι η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μία εκδοχή του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμά και λες πια "σε παρακαλώ ας το λήξουμε, γιατί έχω χαθεί". Θα πω κάτι, που το λέω πρώτη φορά. Αυτό έγινε μετά την ασθένειά μου. Είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της φροντίδας, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με φρόντισε στην ασθένειά μου, ήταν μία μακροχρόνια σχέση που είχα και ένιωθα ότι του χρωστάω. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και ίσως αν δεν είχα αρρωστήσει, να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα. Με έβγαλε από αυτή την κατάσταση το γεγονός ότι ξαναπάτησα στα πόδια μου, είδα τη μεγάλη εικόνα», εξήγησε και δήλωσε πως υπήρχε πλέον εξάρτηση μεταξύ τους.
Έπειτα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως αποφάσισε να δώσει οριστικό τέλος στη σχέση τους όταν ένας άλλος άντρας μπήκε στη ζωή της: «Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή», είπε.
Μιλώντας για το μέλλον της, η Δώρα Χρυσικού ανέφερε πως θα ήθελε ζει σε ένα κοινόβιο με τις φίλες της, εξηγώντας πως δεν θέλει να παντρευτεί και να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της, καθώς προτιμά να υπάρχει ελευθερία ανάμεσά τους και να περνούν ποιοτικά τον χρόνο τους μαζί: «Ζω μία καινούρια συνθήκη, που έχω πει ότι δεν θέλω πια να συγκατοικήσω. Καταρχάς δεν θέλω να παντρευτώ, αυτό δεν έχει αλλάξει. Είμαι λίγο γαμοφοβική. Δεν πιστεύω σε αυτή την κοινωνική συνθήκη. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι στις ζωές των ανθρώπων με αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα που αφήνει λίγο τη σχέση να γίνεται χλυαρή. Δεν θα ήθελα να συγκατοικήσω», ανέφερε.
Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος πάντα εκεί για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, όσο πιο ελεύθεροι είναι στο να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεται».
Η δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, στην οποία ενεπλάκη λόγω της στήριξης που έδειξε στη Ζέτα Δούκα για την κακοποίησή της από τον σκηνοθέτη.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως υπήρξαν φορές που στιγμιαία μπορεί να είπε «τι ήθελα και έμπλεξα»: «Σε κάποιες στιγμές που, έτσι, χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένω τη Ζέτα τη Δούκα, και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια», δήλωσε.
Η ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 30 Ιουνίου πως η σχέση τους είχε φτάσει σε πολύ άσχημο επίπεδο, όμως έμεναν μαζί καθώς αισθάνονταν «εξάρτηση», ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ίδια κατάφερε να φύγει όταν ερωτεύτηκε έναν άλλον άντρα.
Η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε αρχικά πως άργησε να αντιληφθεί ότι η κατάσταση στην οποία ζούσε ήταν κακοποιητική: «Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή μου "Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις". Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα. Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι "θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή". Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε "Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή". Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση... στα πάντα. Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χώριζε με τον τότε σύντροφό της, όμως ίσως ο τρόπος να ήταν διαφορετικός σε άλλη περίπτωση: «Σίγουρα θα είχα χωρίσει. Ίσως να μην το είχα κάνει τόσο απότομα και τόσο αποφασιστικά», επισήμανε.
Η Δώρα Χρυσικού τόνισε πως ένιωθε ότι τον συντηρούσε, αλλά δεν μπορούσε να φύγει εύκολα γιατί αισθανόταν πως «χρωστούσε» στον σύντροφό της επειδή ήταν δίπλα της από την αρχή της ασθένειάς της: «Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα. Είναι η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μία εκδοχή του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμά και λες πια "σε παρακαλώ ας το λήξουμε, γιατί έχω χαθεί". Θα πω κάτι, που το λέω πρώτη φορά. Αυτό έγινε μετά την ασθένειά μου. Είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της φροντίδας, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με φρόντισε στην ασθένειά μου, ήταν μία μακροχρόνια σχέση που είχα και ένιωθα ότι του χρωστάω. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και ίσως αν δεν είχα αρρωστήσει, να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα. Με έβγαλε από αυτή την κατάσταση το γεγονός ότι ξαναπάτησα στα πόδια μου, είδα τη μεγάλη εικόνα», εξήγησε και δήλωσε πως υπήρχε πλέον εξάρτηση μεταξύ τους.
Έπειτα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως αποφάσισε να δώσει οριστικό τέλος στη σχέση τους όταν ένας άλλος άντρας μπήκε στη ζωή της: «Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή», είπε.
Μιλώντας για το μέλλον της, η Δώρα Χρυσικού ανέφερε πως θα ήθελε ζει σε ένα κοινόβιο με τις φίλες της, εξηγώντας πως δεν θέλει να παντρευτεί και να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της, καθώς προτιμά να υπάρχει ελευθερία ανάμεσά τους και να περνούν ποιοτικά τον χρόνο τους μαζί: «Ζω μία καινούρια συνθήκη, που έχω πει ότι δεν θέλω πια να συγκατοικήσω. Καταρχάς δεν θέλω να παντρευτώ, αυτό δεν έχει αλλάξει. Είμαι λίγο γαμοφοβική. Δεν πιστεύω σε αυτή την κοινωνική συνθήκη. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι στις ζωές των ανθρώπων με αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα που αφήνει λίγο τη σχέση να γίνεται χλυαρή. Δεν θα ήθελα να συγκατοικήσω», ανέφερε.
Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος πάντα εκεί για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, όσο πιο ελεύθεροι είναι στο να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεται».
Η δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, στην οποία ενεπλάκη λόγω της στήριξης που έδειξε στη Ζέτα Δούκα για την κακοποίησή της από τον σκηνοθέτη.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως υπήρξαν φορές που στιγμιαία μπορεί να είπε «τι ήθελα και έμπλεξα»: «Σε κάποιες στιγμές που, έτσι, χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένω τη Ζέτα τη Δούκα, και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια», δήλωσε.
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