Δώρα Χρυσικού: Δούλευα ούσα άρρωστη, φαλακρή, με την τομή και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ, έφυγα γιατί ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα

Κλείσιμο





Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: « Είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος πάντα εκεί για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, όσο πιο ελεύθεροι είναι στο να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεται ».



Η δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, στην οποία ενεπλάκη λόγω της στήριξης που έδειξε στη Ζέτα Δούκα για την κακοποίησή της από τον σκηνοθέτη.



Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως υπήρξαν φορές που στιγμιαία μπορεί να είπε «τι ήθελα και έμπλεξα»: «Σε κάποιες στιγμές που, έτσι, χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένω τη Ζέτα τη Δούκα, και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια», δήλωσε.



Είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος πάντα εκεί για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, όσο πιο ελεύθεροι είναι στο να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεταιΣε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, στην οποία ενεπλάκη λόγω της στήριξης που έδειξε στη Ζέτα Δούκα για την κακοποίησή της από τον σκηνοθέτη.Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως υπήρξαν φορές που στιγμιαία μπορεί να είπε «τι ήθελα και έμπλεξα»: «Σε κάποιες στιγμές που, έτσι, χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένω τη Ζέτα τη Δούκα, και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια», δήλωσε.

Μιλώντας για το μέλλον της, η Δώρα Χρυσικού ανέφερε πως θα ήθελε ζει σε ένα κοινόβιο με τις φίλες της, εξηγώντας πως δεν θέλει να παντρευτεί και να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της, καθώς προτιμά να υπάρχει ελευθερία ανάμεσά τους και να περνούν ποιοτικά τον χρόνο τους μαζί: «Ζω μία καινούρια συνθήκη, που έχω πει ότι δεν θέλω πια να συγκατοικήσω. Καταρχάς δεν θέλω να παντρευτώ, αυτό δεν έχει αλλάξει. Είμαι λίγο γαμοφοβική. Δεν πιστεύω σε αυτή την κοινωνική συνθήκη. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι στις ζωές των ανθρώπων με αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα που αφήνει λίγο τη σχέση να γίνεται χλυαρή. Δεν θα ήθελα να συγκατοικήσω», ανέφερε.