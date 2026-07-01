Κυρανάκης: Η εμπρηστική επίθεση ήταν αντίποινα στην εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε





Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας της ΝΔ σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός «εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας της ΝΔ σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός «εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις.





Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφήνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφήνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

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Η απάντηση Τσίπρα



Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».



«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.