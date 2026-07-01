Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και επίκεντρο τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει αυτή την ώρα δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συμβολικό κλίμα και αποτελεί ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο δείπνο συμμετέχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συμβολικό κλίμα και αποτελεί ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο δείπνο συμμετέχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις αφίξεις
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