Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκιλφόιλ Αμερικανική Ανεξαρτησία ΗΠΑ Μέγαρο Μαξίμου

Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και επίκεντρο τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει αυτή την ώρα δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συμβολικό κλίμα και αποτελεί ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο δείπνο συμμετέχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις αφίξεις

maksimou_deipno_in__15_
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
maksimou_deipno_in__14_
Κλείσιμο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
maksimou_deipno_in__3_
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Αυτή την ώρα Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη παραθέτουν δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μέγαρο Μαξίμου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Πολ Μάναφορτ (Paul Manafort) Αμερικανός πολιτικός σύμβουλος και δικηγόρος
maksimou_deipno_in__9_
maksimou_deipno_in__8_
maksimou_deipno_in__7_
Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς
maksimou_deipno_in__13_
maksimou_deipno_in__11_
maksimou_deipno_in__10_









Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης