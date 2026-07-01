Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη



Το χρονικό των επιθέσεων



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις

«Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες»: Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.ΟΙ ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών.Τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της, τουκαι της πολιτεύτριαςΣύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και διαβεβαίωση ότι οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης , όπου επισκέφθηκε τα τραυματισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους.Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους υπεύθυνους της επίθεσης «», εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές και διαμήνυσε ότι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες», τόνισε.



Τασούλας: Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο θύμα μιας δολοφονικής τρομοκρατικής ενέργειας



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδικάζει την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.



Με σκληρή γλώσσα καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια.



Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις «δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, «προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα».



Η δήλωση του ΠτΔ



Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.



Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.







Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε



Για δολοφονία της Βάγια Νέστορα μίλησε καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του μετά την θλιβερή είδηση ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ εξέπνευσε μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.



Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό δήλωσε συνεντριμμένος από την απώλεια της 73χρονης γυναίκας και σημείωσε: «Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη».



Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:



Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.







Ανδρουλάκης: Οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρηθούν

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Τη θλίψη και την οδύνη του για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως οι υπεύθυνοι της δολοφονικής ενέργειας πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.Το κόμμα αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία και επισημαίνει πως η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο προς την οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας.Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.