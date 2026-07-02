Η κόρη καλλιτεχνών τσίρκου και ο «εθισμένος» στην αδρεναλίνη: Ποιο είναι το ζευγάρι Ρώσων που αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building

«Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» έγραφε το πανό που ξεδίπλωσαν στα 443 μέτρα - Ποιοι είναι ο Ιβάν Μπέρκους και η Αντζελα Νικολάου που λένε πως είναι «καλλιτέχνες που κινηματογραφούν την πόλη από ψηλά»