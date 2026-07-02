Παυλίνα Βουλγαράκη για την τρομοκρατική επίθεση όταν ήταν 13: Από τότε σταμάτησα να κοιμάμαι, άκουσα 8 μπαμ και κατάλαβα ότι καίγεται το σπίτι μας

Αφροδίτης Νέστορα, μεταφέροντας παράλληλα πώς είχε νιώσει εκείνη, όταν είχε ζήσει ένα αντίστοιχο περιστατικό. Χαρακτηριστικά έγραψε πως τότε είχε ακούσει δυνατούς θορύβους, θεωρώντας ότι έκαναν κόντρες στον Λυκαβηττό, ωστόσο στη συνέχεια αντιλήφθηκε τους καπνούς και πως καιγόταν το σπίτι τους.





Στις τραγικές στιγμές που βίωσε στην εφηβεία της, όταν δέχτηκαν τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της, αναφέρθηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη , εξηγώντας πως από πότε έχει επηρεαστεί σημαντικά ο ύπνος της.Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ Γιώργου Βουλγαράκη προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 1η Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά την είδηση Μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη , ξύπνησαν μνήμες στην Παυλίνα Βουλγαράκη από την επίθεση που είχε δεχτεί η οικογένειά της με αποτέλεσμα να καεί το σπίτι τους. Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε μία ανάρτηση, η οποία αναφερόταν στον θάνατο της Βάγια Νέστορα: «Μια μητέρα πέθανε από τρομοκρατικό χτύπημα σήμερα στην Ελλάδα. Η σκέψη μας με την Αφροδίτη και όλους τους». Η Παυλίνα Βουλγαράκη συνόδευσε το Instagram story της με το κομμάτι της Μωβ καληνύχτες.Με τη σειρά της η τραγουδίστρια εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια τηςΗ Παυλίνα Βουλγαράκη, όπως σημειώνει, είχε πάρει αγκαλιά της αδερφή της, η οποία ήταν λίγων μηνών και αμέσως είχε πάει να ξυπνήσει τη μητέρα της. Έκτοτε, όπως εξομολογήθηκε, αντιμετωπίζει δυσκολία στον ύπνο της. Πιο αναλυτικά έγραψε στο Instagram story της: «Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στη αγκαλιά μου τη αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ να. Να μην χρειαστεί να μάθω».Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έγραψε και μερικούς από τους στίχους του κομματιού της: «Προσπαθώ να μην γίνω μίσος.Προσπαθώ να γίνω αγάπη. Κι από τον σπόρο που σπείρατε ίσως. Να γίνω λουλούδι που ανθίζει με δάκρυ. Πέρασαν σας λέω τα χρόνια. Πέρασαν και ξύπνια αιώνια. Κοιμίζω με χάδια τα μίση. Μην μου γυρίσει και κάνω κακό. Ψάχνω ένα αστέρι να αποκοιμηθώ να φύγω σε ήσυχα μέρη μακριά από εδώ. Εκεί που η εκδίκηση είναι να αγαπώ».