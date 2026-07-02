Τις επόμενες ώρες νέα στοιχεία για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Είχαν ίδιο τρόπο δράσης και εμπρηστικό μηχανισμό