Τις επόμενες ώρες νέα στοιχεία για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Είχαν ίδιο τρόπο δράσης και εμπρηστικό μηχανισμό
Τις επόμενες ώρες νέα στοιχεία για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Είχαν ίδιο τρόπο δράσης και εμπρηστικό μηχανισμό
Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκτιμά ότι η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα και διαβεβαιώνει ότι «όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»
Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο μίας γυναίκας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της, αποκαλύπτοντας ότι οι έρευνες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα... Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. «Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».
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Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι Αρχές έχουν διαπιστώσει σαφή κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι συνδέονται μεταξύ τους.
«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται μεγάλο όγκος βιντεοληπτικού υλικού από ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Αναφερόμενη στην επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι όσοι προχωρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως επιλέγουν πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική προστασία ή σημεία όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Τόνισε επίσης ότι στα σημεία των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. «Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα... Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. «Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».
«Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι Αρχές έχουν διαπιστώσει σαφή κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι συνδέονται μεταξύ τους.
«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται μεγάλο όγκος βιντεοληπτικού υλικού από ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Αναφερόμενη στην επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι όσοι προχωρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως επιλέγουν πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική προστασία ή σημεία όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Τόνισε επίσης ότι στα σημεία των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».
«Έχει ενοχλήσει κάποιους η μη ύπαρξη καταλήψεων»
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. «Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.
Κλείνοντας, η Κωνσταντία Δημογλίδου έστειλε μήνυμα κατά της βίας, με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», κατέληξε.
Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα χθες το απόγευμα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας, ήταν ο τραγικός επίλογος ενός περιστατικού που αναστάτωσε και ταυτόχρονα κινητοποίησε την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.
Διόλου τυχαία και με εμφανή τη διάθεση να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες και όσους θεωρούν ότι μπορούν να στοχοποιήσουν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε χθες το πρωί να πάρει την απόφαση να ανέβει «καταδρομικά» στη Θεσσαλονίκη το ίδιο απόγευμα και να επισκεφθεί τους τραυματίες από την επίθεση, μεταξύ αυτών τη «γαλάζια» πολιτεύτρια και τον πατέρα της. Και αμέσως μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, η κυβέρνηση «άλλαξε πίστα», μιλώντας για δολοφονία.
«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.
Είναι προφανές ότι η άμεση κινητοποίηση του κ. Μητσοτάκη να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τον προσωπικό τόνο, είχε και ένα πολιτικό μήνυμα: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στη μάχη που δίνει απέναντι σε οργανωμένες ομάδες αντιεξουσιαστών, πολλώ δε από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός. Ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η μάχη για το ΑΠΘ είναι διαρκής και κυβερνητικά στελέχη δεν θεωρούν την επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ διόλου άσχετη με τα όσα τεκταίνονται τους τελευταίους μήνες γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο.
»Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», τόνισε στην απογευματινή του δήλωση ο πρωθυπουργός.
Υπό το πρίσμα της δολοφονίας της 70χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, σήμερα το απόγευμα στις 19:00 η ΟΝΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της ΝΔ. Προφανώς, η απόφαση έχει ληφθεί σε συνεννόηση με τη ΝΔ και τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα δώσει το παρών, ενώ ήδη τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» που από χθες κατέκλυσε τα social media πολλών στελεχών και φίλων της ΝΔ.
Κατά πληροφορίες θα σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ προσέλευση αναμένεται σημαντική, καθώς ήδη γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βορείου Ελλάδος. Άλλωστε, είναι προφανές ότι η είδηση για τον θάνατο μιας αθώας γυναίκας έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες. Από χθες, σημειωτέον, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία και τις επιθέσεις.
«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Σε σημερινή ανακοίνωση από τη ΝΔ αναφέρονται τα εξής: «Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία».
«Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.
Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα χθες το απόγευμα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας, ήταν ο τραγικός επίλογος ενός περιστατικού που αναστάτωσε και ταυτόχρονα κινητοποίησε την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.
Διόλου τυχαία και με εμφανή τη διάθεση να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες και όσους θεωρούν ότι μπορούν να στοχοποιήσουν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε χθες το πρωί να πάρει την απόφαση να ανέβει «καταδρομικά» στη Θεσσαλονίκη το ίδιο απόγευμα και να επισκεφθεί τους τραυματίες από την επίθεση, μεταξύ αυτών τη «γαλάζια» πολιτεύτρια και τον πατέρα της. Και αμέσως μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, η κυβέρνηση «άλλαξε πίστα», μιλώντας για δολοφονία.
«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.
Είναι προφανές ότι η άμεση κινητοποίηση του κ. Μητσοτάκη να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τον προσωπικό τόνο, είχε και ένα πολιτικό μήνυμα: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στη μάχη που δίνει απέναντι σε οργανωμένες ομάδες αντιεξουσιαστών, πολλώ δε από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός. Ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η μάχη για το ΑΠΘ είναι διαρκής και κυβερνητικά στελέχη δεν θεωρούν την επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ διόλου άσχετη με τα όσα τεκταίνονται τους τελευταίους μήνες γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο.
»Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», τόνισε στην απογευματινή του δήλωση ο πρωθυπουργός.
«Δεν σας φοβόμαστε»: Κάλεσμα διαμαρτυρίας από τη ΝΔ και την ΟΝΝΕΔ
Υπό το πρίσμα της δολοφονίας της 70χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, σήμερα το απόγευμα στις 19:00 η ΟΝΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της ΝΔ. Προφανώς, η απόφαση έχει ληφθεί σε συνεννόηση με τη ΝΔ και τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα δώσει το παρών, ενώ ήδη τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» που από χθες κατέκλυσε τα social media πολλών στελεχών και φίλων της ΝΔ.
Κατά πληροφορίες θα σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ προσέλευση αναμένεται σημαντική, καθώς ήδη γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βορείου Ελλάδος. Άλλωστε, είναι προφανές ότι η είδηση για τον θάνατο μιας αθώας γυναίκας έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες. Από χθες, σημειωτέον, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία και τις επιθέσεις.
«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Σε σημερινή ανακοίνωση από τη ΝΔ αναφέρονται τα εξής: «Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία».
«Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.
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