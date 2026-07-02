Άνελιζε Μίχελ: Πώς ο φριχτός της θάνατος μετά από 67 εξορκισμούς άλλαξε την Καθολική Εκκλησία

Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από την υπόθεση που συγκλόνισε τον πλανήτη - Οι γονείς και οι ιερείς καταδικάστηκαν και οι κανόνες ως προς τις τελετές εξορκισμού άλλαξαν για πάντα στη χώρα