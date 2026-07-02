Βουβή ενόχληση στην κυβέρνηση για το δείπνο των τριών βουλευτών της ΝΔ με τον Σαμαρά
Βουβή ενόχληση στην κυβέρνηση για το δείπνο των τριών βουλευτών της ΝΔ με τον Σαμαρά
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Χαράλαμπο Αθανασίου, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Γιώργο Καρασμάνη
Αν και δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο και ενδεχομένως δεν θα αναδειχθεί από την κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με το δείπνο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό εστιατόριο στο Παγκράτι και μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Γιώργος Καρασμάνης.
Ταυτόχρονα χθες υπήρξε και η δημοσκόπηση της Marc στον ΑΝΤ1, η οποία εμφάνισε ενδιαφέροντα ευρήματα για το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
Σύμφωνα με την ανάλυση, το «κόμμα Σαμαρά» παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθώς από την δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου παίρνει το μικρότερο ποσοστό, ενώ αντιθέτως έχει υψηλά ποσοστά «αρκετά πιθανής» ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας (18,2%) της Ελληνικής Λύσης (19,4%), αλλά και του ΠΑΣΟΚ (12,8%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη ΝΔ εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, αφού μόλις το 2,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7% αρκετά πιθανό.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό εστιατόριο στο Παγκράτι και μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Γιώργος Καρασμάνης.
Ταυτόχρονα χθες υπήρξε και η δημοσκόπηση της Marc στον ΑΝΤ1, η οποία εμφάνισε ενδιαφέροντα ευρήματα για το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
Σύμφωνα με την ανάλυση, το «κόμμα Σαμαρά» παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθώς από την δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου παίρνει το μικρότερο ποσοστό, ενώ αντιθέτως έχει υψηλά ποσοστά «αρκετά πιθανής» ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας (18,2%) της Ελληνικής Λύσης (19,4%), αλλά και του ΠΑΣΟΚ (12,8%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη ΝΔ εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, αφού μόλις το 2,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7% αρκετά πιθανό.
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