Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός Εμπρηστικές επιθέσεις Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του

 «Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών.



Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο περιθώριο της παρουσίασης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι αναχωρεί αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς τους υπευθύνους.

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Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του


«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του

Με την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η Πολιτεία θα κινηθεί με απόλυτη αποφασιστικότητα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατικής βίας.


Ολόκληρη η τοποθέτηση Μητσοτάκη έχει ως εξής: 

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» το μήνυμά του


Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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