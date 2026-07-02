Γιατί η Goldman Sachs θεωρεί ελκυστική την ελληνική αγορά – Νέος στόχος οι 2.600 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα στο

Η Goldman Sachs κρατά θετική στάση για την ελληνική αγορά και δεν στηρίζει την αισιοδοξία της μόνο στις μακροοικονομικές προοπτικές, αλλά και στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής αγοράς. Σύμφωνα με τους πίνακες της έκθεσης, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται σήμερα στις 2.468 μονάδες, με στόχο τις 2.600 μονάδες σε ορίζοντα 12 μηνών, ενώ η ελληνική αγορά έχει ήδη καταγράψει άνοδο 14,6% από την αρχή του έτους σε όρους τοπικού νομίσματος και 11,9% σε όρους δολαρίου.Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Ο δείκτης P/E για τους επόμενους 12 μήνες διαμορφώνεται στις 10,5 φορές, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών (11,3 φορές), ενώ ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (P/B) βρίσκεται μόλις στις 1,5 φορές. Την ίδια στιγμή, η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 4,8%, επίπεδο που εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.