Μπακογιάννη: Με διακατέχει οργή για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Ο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού
Μπακογιάννη: Με διακατέχει οργή για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Ο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού
«Είναι δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μια ζωή, μιας γυναίκας η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά, και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός;» διερωτήθηκε
Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα σενάρια των πρόωρων εκλογών, στις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
«Έχω ανάμεικτα αισθήματα οργής και θλίψης. Είναι δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μια ζωή, μιας γυναίκας η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά, και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός;», είπε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός για την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Βάγιας Νέστορα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση στο σπίτι που διέμενε.
«Σκότωσαν τη μάνα της. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να ζήσει με αυτό. Το ότι η δική της δραστηριότητα ήταν, κατά κάποιον τρόπο, η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Είναι ασύλληπτο. Και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πώς το είχε πει ο Κουφοντίνας για τον Αξαρλιάν; Παράπλευρη απώλεια», συνέχισε μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega».
Όσον αφορά των πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε μεταξύ άλλων πως είναι «η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κ. Σαμαρά, έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε».
Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «100% θα κάνει κόμμα».
«Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα. Το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γινάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψουν την υστεροφημία του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής…», συνέχισε.
«Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Και επειδή είμαι και παλιά να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της ΝΔ», σημείωσε.
Τέλος όσον αφορά τις εκλογές σημείωσε: «Υπάρχουν εισηγήσεις να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, αλλά θα γίνουν την άνοιξη».
«Έχω ανάμεικτα αισθήματα οργής και θλίψης. Είναι δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μια ζωή, μιας γυναίκας η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά, και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός;», είπε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός για την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Βάγιας Νέστορα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση στο σπίτι που διέμενε.
«Σκότωσαν τη μάνα της. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να ζήσει με αυτό. Το ότι η δική της δραστηριότητα ήταν, κατά κάποιον τρόπο, η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Είναι ασύλληπτο. Και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πώς το είχε πει ο Κουφοντίνας για τον Αξαρλιάν; Παράπλευρη απώλεια», συνέχισε μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega».
Όσον αφορά των πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε μεταξύ άλλων πως είναι «η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κ. Σαμαρά, έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε».
Για τον Αντώνη Σαμαρά
Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «100% θα κάνει κόμμα».
«Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα. Το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γινάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψουν την υστεροφημία του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής…», συνέχισε.
«Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Και επειδή είμαι και παλιά να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της ΝΔ», σημείωσε.
Τέλος όσον αφορά τις εκλογές σημείωσε: «Υπάρχουν εισηγήσεις να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, αλλά θα γίνουν την άνοιξη».
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