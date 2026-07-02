Χατζηδάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη βία
Χατζηδάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη βία
Προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων των αγροτών, στο πλαίσιο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Σαφή πολιτικά μηνύματα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατηγορώντας κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αντιμετωπίζουν επιλεκτικά τα φαινόμενα πολιτικής βίας. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων των αγροτών, στο πλαίσιο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι, παρά τις καταδίκες που διατυπώθηκαν μετά την επίθεση, δεν υπήρξε η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιων φαινομένων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
«Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές», ανέφερε, υπενθυμίζοντας παλαιότερη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στις μολότοφ. «Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις μολότοφ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ακόμη ότι, αν μια αντίστοιχη επίθεση είχε προέλθει από την άκρα δεξιά, η πολιτική και δημόσια αντίδραση θα ήταν πολύ πιο έντονη.
«Αν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι -και πολύ σωστά- θα είχαμε εκραγεί και για πολλές ημέρες το θέμα θα ήταν πρώτο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα, επειδή η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις», τόνισε.
Στο ίδιο πλαίσιο διερωτήθηκε αν θα γίνονταν ανεκτές καταλήψεις ή αντίστοιχες ενέργειες εάν προέρχονταν από ακροδεξιές ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στη δράση του Ρουβίκωνα, υποστηρίζοντας ότι η βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με την ιδεολογική της προέλευση.
Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε επίσης την πολιτική πόλωση με το κλίμα βίας, υποστηρίζοντας ότι ακραίες εκφράσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» με τέτοιου είδους επιθέσεις.
«Υπάρχουν κόμματα που ανεβάζουν την κυβέρνηση “εγκληματική οργάνωση” και την κατεβάζουν “καμόρα”. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν όσους τα χρησιμοποιούν και δεν είναι ενδεικτικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», είπε.
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η νέα δήλωση που θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, αξιοποιώντας τη διασύνδεση των κρατικών αρχείων.
Όπως ανέφερε, η νέα διαδικασία θα περιορίσει την ανάγκη μεσολάβησης τρίτων κατά την υποβολή των δηλώσεων, με στόχο ένα πιο απλό, διαφανές και σύγχρονο σύστημα.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι του νέου υβριδικού συστήματος απέφεραν εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν φέτος σε πραγματικούς παραγωγούς, ενώ με την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βώλων στα αιγοπρόβατα και των δορυφορικών ελέγχων η στόχευση των ενισχύσεων θα γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.
«Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, αλλά οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η ουσία της μεταρρύθμισης», κατέληξε.
Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι, παρά τις καταδίκες που διατυπώθηκαν μετά την επίθεση, δεν υπήρξε η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιων φαινομένων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
«Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές», ανέφερε, υπενθυμίζοντας παλαιότερη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στις μολότοφ. «Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις μολότοφ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ακόμη ότι, αν μια αντίστοιχη επίθεση είχε προέλθει από την άκρα δεξιά, η πολιτική και δημόσια αντίδραση θα ήταν πολύ πιο έντονη.
«Αν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι -και πολύ σωστά- θα είχαμε εκραγεί και για πολλές ημέρες το θέμα θα ήταν πρώτο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα, επειδή η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις», τόνισε.
Στο ίδιο πλαίσιο διερωτήθηκε αν θα γίνονταν ανεκτές καταλήψεις ή αντίστοιχες ενέργειες εάν προέρχονταν από ακροδεξιές ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στη δράση του Ρουβίκωνα, υποστηρίζοντας ότι η βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με την ιδεολογική της προέλευση.
Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε επίσης την πολιτική πόλωση με το κλίμα βίας, υποστηρίζοντας ότι ακραίες εκφράσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» με τέτοιου είδους επιθέσεις.
«Υπάρχουν κόμματα που ανεβάζουν την κυβέρνηση “εγκληματική οργάνωση” και την κατεβάζουν “καμόρα”. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν όσους τα χρησιμοποιούν και δεν είναι ενδεικτικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», είπε.
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η νέα δήλωση που θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, αξιοποιώντας τη διασύνδεση των κρατικών αρχείων.
Όπως ανέφερε, η νέα διαδικασία θα περιορίσει την ανάγκη μεσολάβησης τρίτων κατά την υποβολή των δηλώσεων, με στόχο ένα πιο απλό, διαφανές και σύγχρονο σύστημα.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι του νέου υβριδικού συστήματος απέφεραν εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν φέτος σε πραγματικούς παραγωγούς, ενώ με την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βώλων στα αιγοπρόβατα και των δορυφορικών ελέγχων η στόχευση των ενισχύσεων θα γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.
«Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, αλλά οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η ουσία της μεταρρύθμισης», κατέληξε.
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